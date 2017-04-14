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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《方包正型》4

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小文青

【小亮點：以簡單柔軟的皮革賦予書包時尚氣息。】

「我想創造出風格永存的服裝。」這是設計師Agnès Trouble奉行的設計理念，簡單的線條、實穿的款式是agnès b.的最大特色，除了服裝，配件也貫穿了這樣的理念，2017年春夏全新包款Paris系列，將Agnès Trouble設計過的經典元素從服裝延伸到配件，經典款式以包款的形式重新演繹，展現優雅的法式風格。

以古希臘英雄Ulysse為靈感來源的Ulysse肩背包，以柔軟的皮革搭配簡單設計，讓包款充滿復古氣息，肩帶可自由調整長度，包包沒有任何裝飾，僅在被蓋下方簡單壓印上b. logo，越是簡單、越是經典。另一款Le fifre斜背包，將經典的fifre-jacket排釦融入了包款設計，斜開的扣子與拉鍊，讓包包的設計感十足，純白的綿羊皮革手感柔軟舒適。

圖片提供／agnès b.

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  • agnès b. Le fifre皮革斜背包，價格未定。

    agnès b. Le fifre皮革斜背包，價格未定。

  • agnès b. Ulysse皮革肩背包，各16,980元。

    agnès b. Ulysse皮革肩背包，各16,980元。

  • agnès b. Ulysse皮革肩背包，各16,980元。

    agnès b. Ulysse皮革肩背包，各16,980元。

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標題：《方包正型》4


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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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