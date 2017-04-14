2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小優雅

【小亮點：絲巾繫提把畫龍點睛。】

Tory Burch聚焦於都會女性，推出的包款多以實用為主，簡潔的設計中帶點奢華和趣味，2017年春夏全新包款T Satchel集優雅、簡約和低調，首席執行長兼設計師Tory Burch表示：「T Satchel採用簡潔線條和結構輪廓，打造既清新又時尚的外型，卻永不過時，繫上一條顏色艷麗的絲巾，時尚動人，是我最喜歡的搭配。」

T Satchel採用拋光皮革，附背帶可肩背也可手挽，具備Tory Burch包款一項強調的多功能，袋蓋設計除了增加安全性，也讓包款造型更為經典優雅，可搭配不同顏色和印花圖案的絲巾，增添奢華感。

Tory Burch特地為了T Satchel拍攝微電影「Gangs of Paris」，一群都會女性有些是幹練的衣著筆挺、也有人是隨興的波希米亞裝扮，象徵來自巴黎左岸和右岸兩大截然不同的風格，但同樣拿著T Satchel包款，凸顯T Satchel遊走於各種風格的無限可塑性。

圖片提供／Tory Burch