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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《方包正型》2

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小復古

【小亮點：重新改良復古保齡球包，強調摩登懷舊感。】

Coach將復古保齡球包的廓型重新解構，賦予流暢圓弧線條，推出全新Dakotah手袋，手袋的提把設計靈感來自行李箱，搭配柔軟的棒球手套鞣製皮革，質感溫潤，這一季首推米、白、黑及紅棕色等中性色調，手袋內部特別以不同色彩的麂皮拼接，呼應Coach這一季強調的復古懷舊風，簡約內斂的外型蘊藏著摩登、隨性、時髦的態度精神，繼Rogue手袋之後，Dakotah將成為Coach 最具代表性的包款。

圖片提供／Coach

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  • Coach Dakotah手袋，29,800元。

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標題：《方包正型》2


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