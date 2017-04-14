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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《方包正型》1

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

風格率性、功能多元的肩背包，仍是春夏主流，線條簡約的方型包款，利用絲巾和背帶增添變化，不論是手提或肩背，都有型有款。

小俏皮

【小亮點：方框外加柔軟外露的雙側邊，增添率性感。】

Calvin Klein Jeans的Cara Satchel包款在2015年初登場後，因造型簡約、功能性強，旋即成為熱賣款式，Cara Satchel以Calvin Klein Jeans強調的年輕精神與簡約摩登為設計概念，包款正面以直挺的四方造型形成一個堅固的方框，搭配極為對比的柔軟雙側，為包款在正式中更增添了輕鬆率性。

這幾年小包當道，Calvin Klein Jeans也順勢推出迷你版的Cara Micro Satchel，更顯青春活力，和Cara Satchel一樣，Cara Micro Satchel可以輕鬆手提或是隨性掛在肩膀上，2017年春夏除了粉嫩新色，也有熱門的金屬色，漆皮迷彩印花的變化款更是搶眼單品。

圖片提供／Calvin Klein Jeans

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  • Calvin Klein Jeans Cara Micro Satchel，各7,980元。

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  • Calvin Klein Jeans Cara Micro Satchel漆皮迷彩印花款，各8,480元。

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  • Calvin Klein Jeans Cara Micro Satchel漆皮迷彩印花款，8,480元。

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標題：《方包正型》1


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