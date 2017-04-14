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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《小包有戲》5

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小潮包

【小亮點：皮包穿環，鼻環包效果十足。】

像是豬鼻子戴上鼻環，乍看奇怪，但極有視覺效果，因此被許多時尚部落客選為街拍聖品，這是J.W.ANDERSON的Pierce吊環包，在部落客的效應下，吊環包見怪不怪，甚至被暱稱為鼻環包，迅速走紅。

J.W.ANDERSON是英倫年輕設計師Johnathan Anderson在2008年創立的品牌，他擅長透過立體的切割剪裁來創造流暢的線條，也喜歡在傳統與現代之間找到多元文化的衝突美感，更大膽突破男女裝的界線，以跨性別的前衛概念在國際時尚圈中掀起一股中性風潮。Pierce簡潔的造型、豐富的配色，加上畫龍點睛的圓環，非常符合J.W.ANDERSON大膽前衛的風格，2017年春夏的Pierce除了拼色款，也有抽象的圖騰彩繪、以及很有春夏氣息的編織包。

圖片提供／Onefifteen

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  • J.W.ANDERSON Pierce，價格未定。(by Onefifteen)

    J.W.ANDERSON Pierce，價格未定。(by Onefifteen)

  • J.W.ANDERSON Pierce，價格未定。(by Onefifteen)

    J.W.ANDERSON Pierce，價格未定。(by Onefifteen)

  • Pierce在J.W.ANDERSON的秀場上，效果醒目。

    Pierce在J.W.ANDERSON的秀場上，效果醒目。

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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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