2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小繽紛

【小亮點：可拆式吉他寬背帶，變換肩包與手拿包。】

Marc Jacobs運用經典長方形相機包外型打造的迷你包款Snapshot，就像街拍文化一樣迅速擄獲年輕族群，迷你包款配上吉他寬版背帶，是時尚摩登的強烈對比，可拆卸的背帶讓包款隨著穿搭變化為手拿包，符合多功能穿搭需求。

Snapshot一向以鮮艷繽紛的圖騰或是色塊組合，讓包包成為亮眼配件，今年春夏更與英國藝術家Julie Verhoeven合作，讓Snapshot有了繽紛童趣。Julie Verhoeven設計了包括吹風機、電源插頭、城堡、蘑菇、青蛙、嘴唇、髮膠噴霧、彩虹色的牙齒和紐約的天際線……這些童趣又俏皮的圖案，以繽紛的色彩讓Snapshot洋溢年輕又活潑的氣息。

圖片提供／Marc Jacobs