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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《小包有戲》3

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小流蘇

【小亮點：鉚釘與流蘇搭配出輕鬆的波西米亞風情。】

從2016年春季開始，Coach的茶香玫瑰（Tea Rose）就為包款帶來立體的華麗感，每片精緻的花瓣都是經過精確模切（Die-Cut）技術裁切、磨光以及邊緣上色等複雜程序，才能成就出立體又精緻的花朵，大小不同、色彩各異的花朵，為Coach的包款增添生動和華麗。

今年春夏，Coach首度將茶香玫瑰結合流蘇，運用在Dinky系列包款，為呼應這一季「鉚釘及流蘇」主題，在花瓣部份特別以金屬材質以及更多飾釘元素，凸顯大膽狂野風格，流蘇與金屬串珠或鉚釘搭配，搖曳生姿。

圖片提供／Coach

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  • Coach Wild Tea Rose Fringe Dinkier，23,800元。

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  • Coach Wild Tea Rose Fringe Dinky，35,800元。

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  • 春夏秀場上，結合茶香玫瑰和流蘇的Dinky系列包款，凸顯大膽狂野風格。

    春夏秀場上，結合茶香玫瑰和流蘇的Dinky系列包款，凸顯大膽狂野風格。

  • 春夏秀場上，結合茶香玫瑰和流蘇的Dinky系列包款，凸顯大膽狂野風格。

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  • 春夏秀場上，結合茶香玫瑰和流蘇的Dinky系列包款，凸顯大膽狂野風格。

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