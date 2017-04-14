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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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《小包有戲》2

2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小迷彩

【小亮點：運用特殊渲染漸層效果，以蛇皮創造出奢華小迷彩。】

Jérôme Dreyfuss被譽為「時尚界的彼得潘」，他所設計的包款就像女人的貼身情人，在每個場合都能發揮功能，今年春夏Jérôme Dreyfuss再度使用他最愛的印尼鑽石巨蟒（Diamond Python）蟒蛇皮，並首次推出渲染迷彩，讓蟒蛇皮呈現光影波動的特殊漸層效果。

要做出渲染迷彩的效果，必須耗費數小時層疊繪染，才能完成的精緻創作，除了渲染迷彩蟒蛇皮肩背包，也有煙燻卡其水蛇皮拼接水桶包，這是Jérôme Dreyfuss心目中，落磯山脈如洗晴空的絕美景象。

圖片提供／Jérôme Dreyfuss

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  • Jérôme Dreyfuss Popeye系列渲染迷彩魚子醬拼接水桶包，59,900元。

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  • Jérôme Dreyfuss Bobi系列渲染迷彩蟒蛇皮包，52,900元。

    Jérôme Dreyfuss Bobi系列渲染迷彩蟒蛇皮包，52,900元。

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