2017-04-14

記者林欣若／台北報導

小迷彩

【小亮點：運用特殊渲染漸層效果，以蛇皮創造出奢華小迷彩。】

Jérôme Dreyfuss被譽為「時尚界的彼得潘」，他所設計的包款就像女人的貼身情人，在每個場合都能發揮功能，今年春夏Jérôme Dreyfuss再度使用他最愛的印尼鑽石巨蟒（Diamond Python）蟒蛇皮，並首次推出渲染迷彩，讓蟒蛇皮呈現光影波動的特殊漸層效果。

要做出渲染迷彩的效果，必須耗費數小時層疊繪染，才能完成的精緻創作，除了渲染迷彩蟒蛇皮肩背包，也有煙燻卡其水蛇皮拼接水桶包，這是Jérôme Dreyfuss心目中，落磯山脈如洗晴空的絕美景象。

圖片提供／Jérôme Dreyfuss