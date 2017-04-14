牛爾比廚藝 PK法國型男
2017-04-14
〔記者邱巧貞／台北報導〕法國型男法比歐（Fabio Grangeon）昨出席京城之霜發表會，活動中與「美容教主」牛爾共同PK廚藝外，也現場當起模特兒讓牛爾老師示範保養步驟。好膚質連牛爾也不禁讚賞：「法比歐不僅身材好，皮膚也緊緻，尤其許多人保養時容易忽略的脖子也很細緻，沒有什麼頸紋。」其實，2人都是從母親那邊得到保養啟蒙，從小開始注重保養，一位成為型男模特兒，另一位則是紅遍華人圈、屆滿51歲還看不出年紀的美容教主。
此次京城之霜推出全新「魚子蜂皇無齡珍萃」， 首次起用魚子能量精萃，萃取自純淨珍貴的深海鱘魚子，搭配品牌經典成分Actuat E60®活化肌萃，當中由濃度高達25%珍珠綻白晶球領軍，搭配美肌珍珠粉、5%維他命B3等成分，達到均勻提亮膚色之效。此外，京城之霜也首次推出彩妝品，紅、桃、橘三款熱門色選的經典訂製唇膏。
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