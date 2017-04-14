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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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天心談藤愛 幸福獨一無二

2017-04-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕天心出席Just Diamond引進的Peonia Diamond諧音「疼愛」的新品「藤愛」上市，還在新婚蜜月期的她因而特別有感，表示「藤愛」運用藤蔓作為設計，就像金先生跟她的感情一樣，相互依戀依附，洋溢幸福氣息令人好生羨慕！

天心認為，幸福都是從生活中的酸甜苦辣中堆積出來的，每個人的比例不同，都是獨一無二，所以不用太看重別人如何幸福，「運氣好，有人疼愛妳，我們好好謝他；但女生自己也可以疼愛自己，只要不要太超過、在自己能力範圍之內，覺得做什麼或擁有什麼會讓妳覺得幸福，那就去做吧！」

Peonia Diamond主要特色為採用獨家「牡丹花88瓣切割法」，從桌面看宛如牡丹明豔盛放般璀璨，從底部看則如牡丹徐徐綻放。每顆鑽石均為88個切面，需花比傳統圓鑽5倍的時間手工切割，因此會有些微的不同，造就獨一無二。

圖片提供：Just Diamond

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  • Peonia Diamond新品「藤愛」戒指，主鑽0.3克拉約87,800元起，0.5克拉約156,800元起。

    Peonia Diamond新品「藤愛」戒指，主鑽0.3克拉約87,800元起，0.5克拉約156,800元起。

  • 天心出席Just Diamond新品Peonia Diamond發表會，鼓勵女生懂得疼愛自己。（記者趙世勳攝）

    天心出席Just Diamond新品Peonia Diamond發表會，鼓勵女生懂得疼愛自己。（記者趙世勳攝）

  • Peonia Diamond新品「藤愛」戒指亦可轉換為鍊墜佩戴。

    Peonia Diamond新品「藤愛」戒指亦可轉換為鍊墜佩戴。

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