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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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香月明美 移動豪宅

2017-04-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕名模香月明美（Akemi）即將於下星期一出席卡地亞「Magicien」頂級珠寶展小型VIP晚宴，首度參加頂級珠寶晚宴的她十分緊張，覺得自己華語還不夠好，怕聽不懂VIP說的話，也怕VIP聽不懂她說什麼而造成不禮貌，只好先戴卡地亞頂級珠寶壓壓驚，一戴就是1億4千多萬，她笑說已經可以買2間信義區的房子了！

不過Akemi相當務實，坦言如果有這筆錢，一定會先買房，剩下的才會買珠寶。目前在巴西、日本都已經置產的她，獨嘆買不起台北的房子，「剛開始來台灣工作時，經紀人問我要不要買房子，我當時覺得不會在台灣待這麼久，沒想到一下子就過了10年，現在我已經買不起了！」

Akemi穿上BCBG露腰洋裝搭配卡地亞頂級珠寶，盡現穠纖合度的好身材。目前已經取得TRX教練執照的她，透露之前在臉書上貼的運動教學影片，以及到校園分享美妝運動知識，受到不少年輕女生愛戴，因此目前正在籌備相關的直播節目，要帶大家一起運動，敬請期待。

圖片提供：卡地亞

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  • 卡地亞頂級珠寶仙人掌系列綠玉髓手環，約6,500,000元。

    卡地亞頂級珠寶仙人掌系列綠玉髓手環，約6,500,000元。

  • 卡地亞Magicien頂級珠寶系列Carmina紅碧璽戒指，鑲嵌44.56克拉花式切割刻面紅碧璽，約7,350,000元。

    卡地亞Magicien頂級珠寶系列Carmina紅碧璽戒指，鑲嵌44.56克拉花式切割刻面紅碧璽，約7,350,000元。

  • Akemi展演卡地亞頂級珠寶，笑說戴了2間房在身上。總值超過1億4千萬元。（記者潘少棠攝）

    Akemi展演卡地亞頂級珠寶，笑說戴了2間房在身上。總值超過1億4千萬元。（記者潘少棠攝）

  • 膚色健康的Akemi戴起卡地亞仙人掌系列頂級珠寶特別有味道。總值約2,471萬元。（記者潘少棠攝）

    膚色健康的Akemi戴起卡地亞仙人掌系列頂級珠寶特別有味道。總值約2,471萬元。（記者潘少棠攝）

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