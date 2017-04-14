板橋大遠百 郵輪看秀禮遇媽咪

2017-04-14

〔記者凃盈如／台北報導〕板橋大遠百繼「化妝品搶先購」回饋高達15%，首4日業績較去年成長20%之後，隨著一年一度的母親節即將來臨，即日起至4月19日加碼舉辦VIP時尚禮賓週，主打全館百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券，國際精品單筆滿10,000元送800元抵用券，家電、麥森當日單筆滿10,000元送500元抵用券，而美麗購物節期間（即日起至4月26日）化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆滿3,000元送300元抵用券。結合13大銀行全館當日刷滿5,000元送100元抵用券，若刷特定銀行卡，回饋最高達可14%，預估美麗購物節業績將成長1成以上。

板橋大遠百為了鞏固VIP顧客，即日起至4月22日結合消費購物與生活娛樂，全館當日單筆消費滿10,000元即可兌換「處女星號6天5夜沖繩九州郵輪雙人遊」抽獎券1張，此外，即日起至4月26日，全館當日累積消費滿100,000元即可兌換限量的「太陽劇團─阿凡達前傳票券1組」，限量79組，昨天活動首日已送出一半。

此外，板橋大遠百針對化妝品，聯合館內SK-II、資生堂、蘭蔻等品牌祭出超值美妝保養品特惠，今年不但提高化妝品獨家組合數量，整體特惠組備貨也增加1倍，折扣最低來到38折。先前化妝品預購首4日業績較去年成長20%，那期間得到的抵用券，可於即日起至4月26日回抵，夯品除了往年必買的肌膚保養品之外，去年底延燒至今的彩妝口紅商品、話題性高的保濕、緊緻、除皺及空污的隔離防護等美妝品亦為強打商品，搭配滿千送百首度可回抵化妝品。

圖片提供：板橋大遠百