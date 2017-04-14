| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 消費

鮮乳專業殺菌 直送新鮮營養

2017-04-14

〔記者林欣若／台北報導〕許多人喝鮮乳喜歡「新鮮直送」，網路上也流傳著「喝生乳」、「買生乳回家加熱」等經驗，但是專家建議，生乳不像農產品採收後可立即食用，必須經過專業殺菌程序後才能飲用，否則會有安全疑慮。

營養師劉怡里表示，生乳是指從健康乳牛擠出、經冷卻且未經其他處理的生乳汁，但不建議販售和飲用，生乳經超高溫殺菌會產生特殊加熱烹煮風味，若採用巴氏殺菌法，不但喝起來有接近生乳般的口感，同時還能保留生乳中的乳鐵蛋白與免疫球蛋白，營養更接近生乳。

中華民國酪農協會監事郭永松表示，為了符合巴氏殺菌鮮乳的收乳標準，台灣酪農不僅從飼料配方、牧場環境就開始下功夫，且所有工作流程必須環環相扣，為此更發展出榨乳SOP，以確保其生乳品質達國家A級乳標準，台灣的A級生乳比率從民國86年約6成左右，上升到現在約8成5，代表大眾常飲用的鮮乳，其生乳品質已達國際水準。

台大動物科學技術系教授陳明汝提醒，挑選鮮乳首先需認明國產鮮乳牛頭標章與台灣優良農產品CAS標章，也可透過瓶身的殺菌標示選擇鮮乳口感及營養。

圖片提供：瑞穗

廣告
  • 新世代鮮乳論壇，中華民國酪農協會監事郭永松（左起）、台大動物科學技術系教授陳明汝、營養師劉怡里出席。

    新世代鮮乳論壇，中華民國酪農協會監事郭永松（左起）、台大動物科學技術系教授陳明汝、營養師劉怡里出席。

  • 巴氏殺菌鮮乳提供更接近生乳的營養和新鮮。

    巴氏殺菌鮮乳提供更接近生乳的營養和新鮮。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 瑞穗鮮乳
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：鮮乳專業殺菌 直送新鮮營養


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.