鮮乳專業殺菌 直送新鮮營養

2017-04-14

〔記者林欣若／台北報導〕許多人喝鮮乳喜歡「新鮮直送」，網路上也流傳著「喝生乳」、「買生乳回家加熱」等經驗，但是專家建議，生乳不像農產品採收後可立即食用，必須經過專業殺菌程序後才能飲用，否則會有安全疑慮。

營養師劉怡里表示，生乳是指從健康乳牛擠出、經冷卻且未經其他處理的生乳汁，但不建議販售和飲用，生乳經超高溫殺菌會產生特殊加熱烹煮風味，若採用巴氏殺菌法，不但喝起來有接近生乳般的口感，同時還能保留生乳中的乳鐵蛋白與免疫球蛋白，營養更接近生乳。

中華民國酪農協會監事郭永松表示，為了符合巴氏殺菌鮮乳的收乳標準，台灣酪農不僅從飼料配方、牧場環境就開始下功夫，且所有工作流程必須環環相扣，為此更發展出榨乳SOP，以確保其生乳品質達國家A級乳標準，台灣的A級生乳比率從民國86年約6成左右，上升到現在約8成5，代表大眾常飲用的鮮乳，其生乳品質已達國際水準。

台大動物科學技術系教授陳明汝提醒，挑選鮮乳首先需認明國產鮮乳牛頭標章與台灣優良農產品CAS標章，也可透過瓶身的殺菌標示選擇鮮乳口感及營養。

圖片提供：瑞穗