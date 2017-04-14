燦坤會員特典 舊換新超殺
2017-04-14
〔記者吳佩樺／台北報導〕燦坤於今日起至17日舉辦會員特典，首度啟動大規模舊換新，包括購買蘋果MacBook Air 13.3吋，搭載8GB RAM以及1.6GHz雙核心，市價31,900元，特價29,970元，民眾只要持任一舊款MacBook Air至門市舊換新，最高再折價15,000元，等於14,970元就能帶回家。
燦坤商品部副總李經緯表示：「目前筆電以蘋果MacBook Air 13.3吋賣最好，此次舊換新非常殺，半價就能帶回家，看好蘋果筆電業績至少成長20%。」
此外，因應掃地機器人成為新寵，各家大廠搶進商機大，燦坤此檔主打LG掃地機器人VR65713LVM，原價29,000元，特價20,900元，凡持任一家用掃把就能再折價1,888元，僅要19,012元，同時加碼贈送專用HEPA濾網和拖地布。燦坤協理林彩莉指出：「預估帶動掃地機器人銷售呈現5倍成長。」
大家電部份亦有買一送一優惠，包括買BenQ 55吋4K電視55IZ7500，贈送東元8公斤定頻洗衣機W0822FW，市價48,890元，特價27,900元，下殺5.7折；買三星65吋4K智慧電視UA65KU6000WXZW，原價69,900元，特價49,900元，回函贈送市價12,900元三星POWERstick無線吸塵器VS60K6030KY。
此外，正值空調早販季，移動式空調銷量逐年翻倍成長，現今銷量占整體空調約5至6%，燦坤同步祭出不到萬元機種，包括威技WAP-02EA15，僅要8,888元。
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