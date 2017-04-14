| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 消費

燦坤會員特典 舊換新超殺

2017-04-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕燦坤於今日起至17日舉辦會員特典，首度啟動大規模舊換新，包括購買蘋果MacBook Air 13.3吋，搭載8GB RAM以及1.6GHz雙核心，市價31,900元，特價29,970元，民眾只要持任一舊款MacBook Air至門市舊換新，最高再折價15,000元，等於14,970元就能帶回家。

燦坤商品部副總李經緯表示：「目前筆電以蘋果MacBook Air 13.3吋賣最好，此次舊換新非常殺，半價就能帶回家，看好蘋果筆電業績至少成長20%。」

此外，因應掃地機器人成為新寵，各家大廠搶進商機大，燦坤此檔主打LG掃地機器人VR65713LVM，原價29,000元，特價20,900元，凡持任一家用掃把就能再折價1,888元，僅要19,012元，同時加碼贈送專用HEPA濾網和拖地布。燦坤協理林彩莉指出：「預估帶動掃地機器人銷售呈現5倍成長。」

大家電部份亦有買一送一優惠，包括買BenQ 55吋4K電視55IZ7500，贈送東元8公斤定頻洗衣機W0822FW，市價48,890元，特價27,900元，下殺5.7折；買三星65吋4K智慧電視UA65KU6000WXZW，原價69,900元，特價49,900元，回函贈送市價12,900元三星POWERstick無線吸塵器VS60K6030KY。

此外，正值空調早販季，移動式空調銷量逐年翻倍成長，現今銷量占整體空調約5至6%，燦坤同步祭出不到萬元機種，包括威技WAP-02EA15，僅要8,888元。

廣告
  • 燦坤舊換新活動，蘋果MacBook Air最高折價15,000元。（記者吳佩樺攝）

    燦坤舊換新活動，蘋果MacBook Air最高折價15,000元。（記者吳佩樺攝）

  • 燦坤祭出買三星65吋4K智慧電視，回函贈送三星無線吸塵器。（記者吳佩樺攝）

    燦坤祭出買三星65吋4K智慧電視，回函贈送三星無線吸塵器。（記者吳佩樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燦坤
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：燦坤會員特典 舊換新超殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.