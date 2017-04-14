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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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V20放大絕 LG買一送一

2017-04-14

〔記者吳佩樺／台北報導〕LG新旗艦G6登台上市在即，去年的V20加強行銷力道，搶攻母親節檔期，LG「放大絕」祭出買一送一，民眾凡於電信通路購買V20，至LG官網登錄就能再額外獲得1支市價4至5千元LG手機，相當大手筆。

明日起至5月14日，只要在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信購買V20，上網登錄後視上述通路分別贈送Wine Smart II、X Style、K4（2017），皆限量300支。另有指定通路活動，贈送限量禮盒，涵蓋V20原廠皮套2個、強化玻璃保護貼、3合1充電傳輸線。

V20去年底台灣開賣，主打大螢幕、進化的音質、以及更耐用的機身，號稱首款搭載32位元Hi-Fi Quad DAC的手機，且隨盒附贈B&O PLAY耳機。機身材質為輕量鋁合金和新代矽膠，通過MIL-STD 810G美國軍規防撞測試，強化耐摔度，但不防水。

此外，5.7吋2K螢幕上方內崁一個小螢幕，能用來自訂愛用App。相機部分配置雙主相機，包括標準75度1,600萬畫素、廣角135度800萬畫素二顆鏡頭；前鏡頭則是500萬畫素、120度廣角。

LG表示，V20定位影音旗艦機，高畫質和高音質是二大優勢，是現代人追劇的好選擇。

圖片提供：LG

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  • LG V20主打高音質，號稱首款搭載32位元Hi-Fi Quad DAC的手機。 （記者吳佩樺攝）

    LG V20主打高音質，號稱首款搭載32位元Hi-Fi Quad DAC的手機。 （記者吳佩樺攝）

  • 搶攻母親節商機，LG V20祭出買一送一。（記者吳佩樺攝）

    搶攻母親節商機，LG V20祭出買一送一。（記者吳佩樺攝）

  • LG V20配置5.7吋2K螢幕，且通過美國軍規防撞測試。

    LG V20配置5.7吋2K螢幕，且通過美國軍規防撞測試。

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