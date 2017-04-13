空調節能新標準CSPF 省電40%

2017-04-13

記者吳佩樺／台北報導

你知道空調的能源效率指標已改成CSPF嗎？過去選購空調是以EER（能源效率比）為參考標準，但從今年開始被CSPF（冷氣季節性能因數）新標準取代，今年各家大廠新品全面主打CSPF一級能效，省電效果比以往提升。

CSPF加分 歌林第一季成長88%

隨著空調由定頻轉化成變頻，舊的EER指標不夠完善，CSPF納入外氣溫度和室內負載變化計算，相較EER更能精準反映能效，在國際通用，目前包括美國、日本等先進國家都是採用CSPF標準。

歌林表示：「1月開始沒取得CSPF認證的機種會被市場淘汰，今年詢問度極高的豪華09系列除了擁有CSPF一級能效，價格亦更具市場競爭力，在能效增加20%、節電提升40%下，不漲價，要用『高C／P值』為經營策略。統計今年1至3月，歌林空調銷售台數已成長88%。」

三菱電機三大系列 各有賣點

三菱電機同樣訴求省電高效，且鎖定不同消費者需求推出「霧之峰」、「禪」、「靜音大師」三大系列，各有特色。霧之峰系列採用Plasma Quad電漿技術的過濾系統，號稱有效清除空氣中的細菌、病毒、過敏原以及灰塵微粒。禪系列為亮面材質，鎖定注重美型的消費者。靜音大師系列訴求19分貝超靜音運轉。

【移動式空調 瞄準露營族】

移動式空調近年竄紅，歌林去年繳出漂亮成績單，今年全面拓展產品線，除了加強旗艦款式的多元功能，更導入瞄準露營族群的中小型機種KD-121M01，要通吃入門和高價市場。

圖片提供／歌林、三菱電機、達志影像