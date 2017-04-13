diptyque香氛喚情感 荷那法蕊春夏新魔髮
2017-04-13
〔記者凃盈如／台北報導〕法國香氛品牌diptyque推出全新擴香精，沙漏造型，開啟嗅覺通往時間的祕密之門，召喚人們的情感、重現回憶。這款「香氛沙漏」，是經由嗅覺喚起時空想像的居家藝品，只需輕巧地將瓶身上下翻轉，就能讓香氣流瀉，本次改版發表經典的六種香氣：聖日爾曼大道34號、漿果香、無花果、薑、橙花、玫瑰，更將修長的玻璃瓶身飾以鍍金鏤空套筒，展現細緻的工藝，每款香氛也搭配綠色、黃色、橙色、黑色的玻璃瓶，暗示著氣味可讓人回想起某種色彩、某些人的容貌，甚或複雜情感。
同樣來自法國頂級沙龍美髮品牌RF荷那法蕊，則針對今年春夏慵懶的「微亂波浪髮」趨勢，推出「超強光感髮」洗護保養產品「LUMICIA櫻桃粉漾燦光系列」，重新賦予受損髮質光澤感與好感，並於4月與知名法式甜點專賣店「穿石CHANTEZ Pâtisserie」合作，以LUMICIA櫻桃粉漾燦光系列的主成分為靈感，量身訂製下午茶。凡點「LUMICIA粉漾法式櫻桃下午茶套餐」（360元），即可獲得LUMICIA櫻桃粉漾燦光系列15ml洗護體驗組，也可以優惠價購得該系列商品。
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