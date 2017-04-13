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影后林嘉欣 溫柔證言雪肌精減法美學

2017-04-13

〔記者邱巧貞／台北報導〕金馬影后林嘉欣昨以證言人身分出席高絲「雪肌精御雅系列」（MYV）活動，五月天石頭特別錄製一段影片祝賀，讚她為「女神」，更像是「絲綢般的女人」。林嘉欣開心之餘，也俏皮問：「『絲綢般的女人』是指很溫柔嗎？若是，那他說這句話，完全不了解我！」林嘉欣笑說：「我覺得自己很細心，但不溫柔。」或許老公袁劍偉稱她為「溫柔的倔強」更貼切。

林嘉欣喜歡簡單有效的肌膚保養步驟，高絲「雪肌精御雅系列」提倡的減法美學剛好符合她的需求。她亦十分重視飲食，「住在香港十幾年，我幾乎每天都喝煲湯，兩個女兒我從小就將煲湯加在粥裡一起餵，用飲食保養。」林嘉欣透露，在日本拍攝廣告時，適逢西洋情人節，老公袁劍偉特地飛到日本拍攝現場，給她大大的驚喜，至今亦維持每週一次的兩人約會，「保養，有好心情也很重要！誰說生了兩個孩子就不能維持戀愛的氛圍？」

全新高絲「雪肌精御雅系列」（MYV）標榜省去多餘之處的減法美學，高絲實驗室發現，肌膚發光透明的關鍵在於擁有充足的絲聚合蛋白及絲聚合蛋白原，因此，透過新開發的熟成薏仁精粹、金櫻子、金盞花淬取液，以及當歸、土白蘝等和漢萃取成分達到效果。產品包裝，則從日式餐具獲得靈感，打造錘紋般的手工質感。

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  • 高絲雪肌精御雅系列目前上市的品項包括：光能醒膚油精粹40ml/3,100 元；光粹卸粧霜 130g /1,500元；光粹潔膚乳200ml/1,500元；光能露200ml/3,000元、光能湛活霜 50g /5,800 元。 （記者邱巧貞攝）

    高絲雪肌精御雅系列目前上市的品項包括：光能醒膚油精粹40ml/3,100 元；光粹卸粧霜 130g /1,500元；光粹潔膚乳200ml/1,500元；光能露200ml/3,000元、光能湛活霜 50g /5,800 元。 （記者邱巧貞攝）

  • 高絲邀來形象甜美清新的金馬影后林嘉欣擔任證言人。（記者宋志雄攝）

    高絲邀來形象甜美清新的金馬影后林嘉欣擔任證言人。（記者宋志雄攝）

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標題：影后林嘉欣 溫柔證言雪肌精減法美學


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