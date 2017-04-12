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國賓冷凍牛肉麵 夯賣

2017-04-12

〔記者凃盈如／台北報導〕成立52年的國賓飯店，首度進攻冷凍商品市場，推出「國賓五星川味牛肉麵」、「國賓五星川味牛三寶。

為試水溫，國賓在集團據點低調試賣牛肉麵，20幾天就創下3,000盒的銷售佳績。究極美味的關鍵，則來自國賓川菜廳主廚徐鳳欽率團隊研發的湯頭與醬料。「國賓五星川味牛肉麵」採取雙湯熬煮，其一是牛大骨、老母雞湯搭配中藥材與辛香料精燉8小時，另一鍋則使用澳洲牛腱、牛肉與牛筋搭配六種中藥材、紅椒、洋蔥、去皮蒜頭一起燉煮，最後雙湯1：1混合，創造出富層次的濃醇鮮味，再搭配獨特的「黃金秘製醬包」，更讓湯頭立刻香辣帶勁。

「黃金秘製醬包」，是國賓與市場區隔的秘密武器，以牛油為基底，將桂皮、八角、草果、青蔥、芹菜等多樣辛香料，文火煉油，將調味料融進牛油，製成牛肉紅油，再加入打碎的紅椒、豆豉、嫩子薑與郫縣豆瓣醬等，以及一帖內含12種中藥材的秘製中藥粉，其中所含的羅漢果，又稱神仙果，可中和花椒、八角的辛香味，並提升湯頭甜度，自然甘醇，讓消費者多了美味的新選擇。

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  • 國賓五星川味牛肉麵一份280元、國賓五星川味牛三寶一份430元，即日起可於國賓官網、全家電商、H快購 line gift購得，4月下旬可於momo購得。 （記者凃盈如攝）

    國賓五星川味牛肉麵一份280元、國賓五星川味牛三寶一份430元，即日起可於國賓官網、全家電商、H快購 line gift購得，4月下旬可於momo購得。 （記者凃盈如攝）

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