G-Steel 瘦臉 輕巧都會風
2017-04-12
〔記者林欣若／台北報導〕Casio G-Shock去年推出可正式、可休閒的G-Steel系列，橡膠與不鏽鋼分層防護構造，不僅提升防撞功能，也更添時尚感，今年G-Steel再推出新款GST-S300、GST-S310系列，錶徑從原本的47.9mm縮小為45.3mm，輕巧的外型，迎合雅痞紳士俐落的都會時尚打扮。
張睿家佩戴全新G-Steel錶款出席發表會，他透露國一時打工存錢3個月，終於買了人生中的第一只G-Shock，往後陸陸續續共蒐集了5只，和G-Shock感情深厚。他買錶時最注重外型，偏好時尚好搭、能突顯個性的錶款，更重要的是價格合理，他說自己喜歡運動和戶外活動，太貴重的錶反而綁手綁腳。
全新G-Shock GST-S300、GST-S310系列延續G-Steel分層防護構造的特色，並搭載太陽能電力系統，確保電力不中斷，除了簡約俐落的不鏽鋼銀色和黑色IP離子處理版本，也推出金色或藍色IP處理的錶殼，多層次金屬錶盤結構，彰顯錶盤光澤、營造立體風格，雙LED照明設計，方便在無光源的環境下讀取資訊。
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