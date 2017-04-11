宋紀妍錶襯雷達 優雅輕盈
2017-04-11
〔記者林欣若／台北報導〕母親節將至，雷達（Rado）推出全新HyperChrome皓星系列電漿高科技陶瓷鑽錶、True真我系列電漿高科技陶瓷自動鑽錶、以及2017巴塞爾錶展後首批抵台的True Thinline真我超薄系列白漾鑽錶，以優雅輕盈的造型讚頌女性魅力。
發表會上特地邀請「新東陽少奶奶」宋紀妍出席，她的2個女兒分別為1歲8個月和4個月，2個女兒都黏她黏得緊，她說已經很久沒和老公兩人世界，更忘了看電影、出國度假是什麼感覺，母親節最想要的禮物就是放自己一天假。雖然當全職媽媽很累，但她說老公相當貼心，不但會幫女兒洗澡，日前她隨口一句：「紅色的i Phone好漂亮！」沒隔幾天老公便自動奉上新手機，每個結婚紀念日和生日老公也都不會忘記，因此她心甘情願為老公拚第3胎。
一身紅色洋裝的她佩戴True Thinline真我超薄系列白漾鑽錶相當醒目，她說這款錶輕盈又耐刮，很適合忙碌的媽媽，這款錶運用全球首創超薄陶瓷錶殼、厚度僅4.9釐米，重量更僅有45公克；另一款HyperChrome皓星系列電漿高科技陶瓷鑽錶以電漿陶瓷技術打造一體成型的錶殼，玫瑰金色的錶圈上鑲嵌56顆晶亮奪目的切割美鑽，襯托出優雅美感；True Diamonds真我系列高科技陶瓷自動鑽錶則有著一體成形的優美弧線，搭配上玫瑰金色指針，低調奢華。
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