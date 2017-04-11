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Gucci靈感秘密 5月窺視

2017-04-11

〔記者方惠宗／台北報導〕想一探義大利精品Gucci的逆勢翻轉秘辛暨品牌創意總監Alessandro Michele的藝術魔法？義大利精品Gucci宣布將在今年5月13日至24日於台北舉辦「策展米開理」展覽，地點在華山1914文化創意產業園區，揭開時尚幕後無法窺見的一面。

這場名為「策展米開理」的展覽是以Gucci創意總監Alessandro Michele與知名獨立雜誌「A Magazine Curated By」合作的特別版本、「A Magazine Curated By Alessandro Michele」延伸而來的實體展覽。該雜誌為「A Magazine」的第16期，封面是義大利「天空之城」白露里治奧（Civita di Bagnoregio），內容為Michele擔任客座編輯、循個人所堅守的愛情哲學「Blind for Love」為主題所展開篇幅共280頁的自我揭露。此展名稱同時預告著將是Michele展現如何塑造Gucci當代精神的靈感來源，同時一窺他在創意背後所執迷的情感觸動。

「A Magazine Curated By」創立以來已邀請多位當下最有影響力的時尚設計師擔任編輯，藉由個人堅守的意念與創新精神傳達其所尊崇的文化價值與熱情，每一期都有獨到的故事。

「A Magazine Curated By Alessandro Michele」展覽自今年三月起於香港、經北京，預計於五月在台北壓軸展出。

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  • Gucci創意總監Alessandro Michele。

    Gucci創意總監Alessandro Michele。

  • 「A Magazine Curated By」創辦總編輯兼展策展人Dan Thawley。

    「A Magazine Curated By」創辦總編輯兼展策展人Dan Thawley。

  • 以義大利古城白露里治奧為封面的第16期A Magazine。

    以義大利古城白露里治奧為封面的第16期A Magazine。

  • Gucci將在台北舉辦「策展米開理」展覽，一揭品牌創意總監亞歷山卓‧米開里創意背後所執迷的情感觸動。圖為展覽模擬。

    Gucci將在台北舉辦「策展米開理」展覽，一揭品牌創意總監亞歷山卓‧米開里創意背後所執迷的情感觸動。圖為展覽模擬。

  • Gucci常以英文「Blind for Love」或法文「L’Aveugle Par Amour」撰寫愛情哲學。圖為Gucci虎頭裝飾L’Aveugle Par Amour皮夾，約12,900至23,700元。

    Gucci常以英文「Blind for Love」或法文「L’Aveugle Par Amour」撰寫愛情哲學。圖為Gucci虎頭裝飾L’Aveugle Par Amour皮夾，約12,900至23,700元。

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