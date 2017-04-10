韓系柴油新勢力-2
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【進口掀背篇】
KIA Soul小改款1.6 CRDi震撼版
韓國KIA車廠現階段在台灣市場所導入的產品中，造型最酷炫時髦的莫過於Soul高頂掀背車。2014年推出的第2代Soul，去年原廠已對其進行過小改款動作，除了在頭尾燈組、氣壩造型等視覺元素上有所改變外，同時還新增一款配置1.6升T-GDi汽油缸內直噴Turbo動力的Soul Turbo性能旗艦，以提升其在年輕客層心目中的性能形象。
台灣森那美起亞上個月於國內發表Soul小改款新車，在動力上捨棄了原先的2.0升NA汽油引擎，全面改引進1.6升CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出跟上文現代新Elantra柴油尊貴型一樣的136匹最大馬力和30.6公斤米峰值扭力，同時也搭配相同的7速雙離合器自手排變速箱，不僅稅金級距降低、油耗表現大躍進，同時動力傳輸反應也更為優異，提供消費者更聰明划算的新動力組合。
小改款Soul 1.6 CRDi的油門反應很直接踏實，輕踩油門就能讓你感受到豐沛的加速力道，根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速需時10.7秒，以一輛玩樂代步用的高頂掀背車而言，尚稱恰如其分。懸載設定沉穩中不失柔韌，儘管車身不低，但高速過彎時的側傾抑制良好，具有均衡流暢的行車表現。
坐進車艙，小改款後儀表控台基調沒有多大變化，僅在一些細節上稍做修改，說不上讓人有煥然一新的感受。試駕的這輛Soul震撼版標配4.3吋TFT-LCD智慧型旅程電腦儀表，內建GPS導航的8吋觸控影音多媒體系統，以及具有負離子空氣淨化功能的自動全區恆溫空調系統，配備頗為貼心實用。總代理這次把小改款Soul規劃成玩帥版、酷勁版和震撼版3車型，售價分別為78.9萬、85.9萬和95.9萬，不僅讓新車門檻降低許多，還推出多樣化的車色組合，以及售後的改裝套件，讓喜歡本車潮炫特色的年輕消費者能買得輕鬆、玩得爽快。
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KIA Soul小改款新車改採1.6升柴油動力及7速雙離合器自手排變速箱，並新增售價78.9萬的玩帥版入門車，不僅價格更親民，且稅金、效能均較小改款前的2.0汽油動力更佳，對年輕消費族群肯定更具說服力。
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此番小改款最明顯的改變在尾燈組上，改採辨識效果更高的新式樣，震撼版車上採用LED高亮度設計，突顯其高頂掀背車的鮮明個性。
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Soul的底盤回饋沉穩柔韌，動態表現頗為均衡流暢，柴油大扭力搭配7速雙離合器自手排變速系統，加速感十分鏗鏘紮實，整體駕馭表現出人意表。
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本車搭載與上文Elantra柴油尊貴型相同的1.6升直4柴油Turbo引擎，擁有136匹最大馬力與30.6公斤米最大扭力，能源局平均油耗為16.4公里／公升，符合此排氣級距能源效率的1級標準。
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試駕的Soul震撼版標配了4.3吋TFT-LCD智慧型旅程電腦儀表，內建GPS導航的8吋觸控影音多媒體系統，以及具有負離子空氣淨化功能的自動全區恆溫空調系統，整體配備條件算是不錯。
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Soul行李廂標準容量為238公升，若將6/4分離後座椅背往前完全傾倒打平，置物容量可進一步擴充至878公升。
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拜高車頂設計與座椅坐姿較高所賜，後座乘坐感十分寬敞舒適，震撼版標配的透氣式皮質座椅質感也還不錯。
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KIA Soul 1.6 CRDi小檔案
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標題：韓系柴油新勢力-2
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