韓系柴油新勢力-1
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【國產房車篇】
現代Elantra 1.6 CRDi柴油尊貴型
韓國現代車廠近年推出的新車總能讓消費者眼睛一亮，他們今年在台的主力商品是設計風格更趨歐化的全新大改款Elantra房車。
新Elantra的外型源自流體雕塑2.0 Modern Premium設計理念，塑造出流線動感的車身線條，且擁有同級國產車之最的0.27低風阻係數。4,570mm的車長較前代車款稍有成長，軸距則維持2,700mm不變，車格尺碼跟最暢銷的日系國產中型房車相當，符合大多數台灣消費者的期待。
本文試駕的Elantra柴油尊貴型，配置一具1.6升CRDi柴油共軌直噴引擎，結合eVGT電子可變幾何渦輪增壓系統，可輸出136匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，不僅馬力不亞於主流日裔1.8升國產車，強勁的扭力更讓它們相形見拙。此外，還配有ISG引擎智慧啟閉系統，造就了每公升可跑22.1公里的平均油耗，這更是所有汽油引擎對手難以望其項背的油耗水準。
實際試駕時發現，這具柴油引擎運轉十分平順，動力輸出渾厚飽滿，配齒比銜接綿密、換檔直接凌厲的7速DCT雙離合器自手排系統，驅策起來加速感相當暢快。明確而富Q勁的懸載設定，賦予它更勝於日系主流房車的操控樂趣，同時保有絕佳的行路舒適性。
坐進車艙，映入眼簾的是更簡練成熟且略呈駕駛人導向的內裝控台鋪陳，用料質感和組裝水準幾乎完勝主要日裔同級對手。流線低斜的C柱線條並未影響到後座頭部空間，458公升的行李廂容量搭配可6/4分離傾倒的後座椅背，則提供本車不錯的空間運用彈性。
南陽實業將Elantra 1.6 CRDi柴油尊貴型開出77.9萬的車價，甫一上市的接單反應超過預期，甚至不輸給2.0升汽油動力3車型的總和，顯示稅賦與油耗更具優勢的柴油車仍能獲得不少消費者的青睞。
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現代全新大改款的第6代Elantra，出自流體雕塑2.0 Modern Premium設計理念，展現媲美歐風房車的細緻洗練，並擁有同級國產房車最低的0.27Cd風阻係數。
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行李廂蓋後緣的鴨尾擾流造型，搭配立體的幾何造型尾燈組及足下的16吋高光鈦銀雙色鋁圈，體現跑房車般的流線動感。
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新Elantra柴油尊貴型開起來暢快有力，加速反應直接凌厲，底盤回饋矯健明快，整體駕馭感受相當出色。
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這具1.6升CRDi直4柴油引擎，可輸出136匹最大馬力與30.6公斤米峰值扭力，結合ISG引擎智慧啟閉系統，能源局公布的歐規平均油耗每公升可行駛22.1公里，無庸置疑會是該排氣量級距最佳的第1級。
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新一代Elantra的內裝格局更顯沉穩簡練，用料也十分細緻考究，柴油尊貴型方向盤上雖少了音響與定速系統控制鍵，但儀表板中央仍配有高階型旅程電腦的3.5吋LCD車資顯示幕。
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有別於汽油車型配置的6速手自排變速系統，1.6 CRDi柴油車搭配的是7速DCT雙離合器自手排變速系統，動力傳輸表現更為優異。
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2,700mm的軸距長度與主要日裔國產車對手相同，賦予新Elantra充裕的後座腿部空間，乘坐其間沒有絲毫侷促感。
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現代Elantra 1.6 CRDi柴油尊貴型小檔案
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