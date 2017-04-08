冷氣早販 全國電子分15期0利率
2017-04-08
〔記者吳佩樺／台北報導〕進入冷氣早販檔期，全國電子全力拼業績，針對指定機型祭出15期分期0利率，且送頭期款現金。包括日立、大金、Panasonic等9大品牌，不限機種享有總統級精緻安裝升級以及7年免費延長保固。
此外，3萬元以上指定款冷氣加購任一款Dyson吸塵器，可滿5千現折5百元；另有限量1千台Dyson空氣清淨氣流倍增器DP01，加購價不用1萬元。
全國電子發言人林政儒表示，去年全國電子冷氣銷量約12萬台，占營業額約20%，力拼在CSPF一級節能新品和進階服務帶動下，今年銷量比去年成長。
今年主打的總統級精緻安裝再升級，是觀察到消費者其實很重視施工品質，因此更講究安裝細節流程，除了原有重視的工程師進門要穿鞋套、施工區域下方要鋪防塵塑膠布等，再強化「包、擦、吸」三步驟，嚴格要求工程師在分離式冷氣室內外機冷媒管包上防水PVC膠布來延長銅管壽命、施工完成後使用水蠟和軟布擦拭機器，並配有Dyson吸塵器必須將施工範圍清潔乾淨。
此外，僅管電商搶食實體業者，全國電子仍然大刀闊斧打造定位高級通路的新一代店，門市裝潢、品牌LOGO都會和現有門市不同，著重科技感氛圍。首家店將落腳高雄，最快5月底開幕，總坪數400坪，希望吸引年輕族群，今年目標開設3家，3年內擴展至20家。
圖片提供：全國電子
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