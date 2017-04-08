安以軒預習婚禮 裸背美腿睛豔

2017-04-08

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞甫登記結婚升級為「陳太太」的女星安以軒昨出席伊麗莎白雅頓全新「超進化黃金導航膠囊」發表會，在活動中大秀美背、手上戴著閃閃發亮婚戒十分引人注目。她透露，身家百億的老公陳榮煉去年底求婚時，竟然是用親手折的「瓶蓋環」套在她手上，令她驚喜又感動，當場流下眼淚，她說：「以這種方式求婚，比拿鑽戒還好！」手上的婚戒正是比照當時陳榮煉折的瓶蓋環請設計師訂製，2人都覺得這是獨一無二、再也不會看到第二個獨特婚戒。

向來是吃貨的她為了6月即將舉辦的海島婚禮，已經開始戒吃消夜並試圖運動，因為老公陳榮煉喜歡運動健身，在他的帶領下，安以軒笑說：「以前的我是完全不運動的，現在開始會在跑步機上快走。」至於運動的頻率？她笑說：「一個月2至3次吧，運動還是要慢慢來。」

為了籌備婚禮，安以軒也開始密集保養，她說：「我平常是比較懶惰的人，在婚禮上，整個身體曲線跟臉都是焦點，所以現在洗完臉後，就開始把各式保養品往臉上搽，我是很容易曬黑的人，以前覺得有點黑黑的還蠻好看的，現在很怕到時大家會看到一個黑新娘，會開始減少曬太陽、做好防曬。」提到百億身家陳榮煉願意令她點頭下嫁的原因，安以軒說：「我們不算閃婚，我也是經過這些年的觀察，他是工作非常忙的人，卻在我最難過的時候，能夠一路陪伴。」

伊麗莎白雅頓推出全新一代「超進化黃金導航膠囊」，以類肌膚細胞必要脂質的升級修護配方，濃縮3倍抗老功效，能為肌膚適時補充關鍵成分，包含分子釘、必需脂肪酸與脂質分子，維持健康膚況。