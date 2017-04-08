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鬼鬼+小蠻 嘴話閨密要開心

2017-04-08

〔記者王瀅娟／台北報導〕新生代女星「鬼鬼」吳映潔與「小蠻」王承嫣以青春無敵的姿態受邀出席Tommy Hilfiger全台第一間女裝專賣店開幕活動，身為好閨密的她們一同工作顯得非常開心，與主持人嘰嘰喳喳的對話炒熱現場氣氛。擁有眾多年輕粉絲跟隨者的她們，大聲宣言不論做什麼，「開心很重要！」

鬼鬼被安排穿Tommy × Gigi中空裝，然而受限於身高，變成只是隱約露出小蠻腰，不過她平常最愛穿的其實是T恤與牛仔褲，最近熱愛的單品則是西裝外套；而穿著貼身針織洋裝的小蠻其實超愛超大尺寸單品，「因為我是吃貨，穿得寬鬆，肚子吃多大都不怕被發現。」

Tommy Hilfiger全台首家女裝專賣店座落新光三越信義A11館，是全亞洲第一間採用最新店裝的專賣店，以白色鋼琴烤漆取代以往著重木質調的店裝，顯得更為明亮有活力。除了全系列女裝以及品牌與超模吉吉哈蒂德合作的Tommy × Gigi聯名系列，未來也將有專屬的飾品配件櫃。

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  • 鬼鬼（右）與小蠻（左）出席Tommy Hilfiger全台首間女裝專門店開幕，展現青春無敵氣勢。 （記者潘少棠攝）

    鬼鬼（右）與小蠻（左）出席Tommy Hilfiger全台首間女裝專門店開幕，展現青春無敵氣勢。 （記者潘少棠攝）

  • 鬼鬼（左）與小蠻（右）出席Tommy Hilfiger全台首間女裝專門店開幕，互比屁股翹。 （記者潘少棠攝）

    鬼鬼（左）與小蠻（右）出席Tommy Hilfiger全台首間女裝專門店開幕，互比屁股翹。 （記者潘少棠攝）

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相關關鍵字： Tommy Hilfiger 「鬼鬼」吳映潔 小蠻 王承嫣 鬼鬼 鬼鬼吳映潔
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標題：鬼鬼+小蠻 嘴話閨密要開心


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