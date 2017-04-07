李維維挺波 跳床12小時

2017-04-07

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣奧黛莉內衣集團今年適逢60週年，工藝再進化，最新春夏內衣「舒波Air」強調「輕、透、涼」，要女人做最自在的自己。

台灣夏季天氣悶熱，穿內衣對女人來說實在是一種額外的負擔，奧黛莉舒波Air系列運用三層涼感結構罩杯，來增進內衣的透氣度，其中運用日本科技素材冰Q棉，開放性垂直結構交織出數百個3D立體透氣孔洞，除了具備重量輕、彈性佳、不易變形優點，同時能快速導出身體熱氣。

女星李維維第三年代言，在最新廣告中，她嘗試出道以來罕見的長髮造型，不只要把一根根假的長髮黏在真髮上，極為耗費時間，為了表現內衣訴求的輕盈感，還必須在彈跳床上不停地跳躍，總共跳了12個小時，讓她大喊真的好累，幸好後來看到成品非常美，讓她覺得一切都值得。