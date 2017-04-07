| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南機場夜市旁公寓大火 救出70多人、5人送醫 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命 川習碰面握手 兩人將聚焦貿易和北韓問題
 首頁 > 消費

修杰楷裝扮女兒 男生風

2017-04-07

〔記者邱巧貞／台北報導〕最近剛迎接二寶BO妞的修杰楷昨日出席麗嬰房2017年春夏新品發表會，他提到：「自從當了奶爸後，自己的穿衣風格也變鮮豔了，而且當爸媽的人超喜歡跟小孩穿一樣的！」

修杰楷特別喜歡幫女兒咘咘打扮成小男生風，對裝扮女兒頗有一套見解的他透露，「我最喜歡用配件飾品幫咘咘裝扮，例如一個小髮飾，就能讓小朋友的整體造型看來有一個畫龍點睛的效果。」

修杰楷笑說自己以前買衣服是看潮牌、流行度，自從當了父親後，現在則是會開始重視衣服的素材，「小孩子還小衣服穿了舒不舒服，自己不會說，所以爸媽更要幫他們注意。」

麗嬰房2017年春夏新裝從旅遊者的視角出發，從旅途中發現美好的品味，推出經典寶貝、城市漫遊、熱帶天堂與卡通數位潮4大系列新品，服裝材質訴求輕、薄、科技、安全、環保，像是有機棉、天絲棉、數位印花等，天然環保又舒適的材質，讓孩子穿得安全，父母也能安心。

廣告
  • 甫迎接二寶BO妞的修杰楷出席麗嬰房2017年春夏新品發表會，分享自己裝扮女兒的心得。 （麗嬰房提供）

    甫迎接二寶BO妞的修杰楷出席麗嬰房2017年春夏新品發表會，分享自己裝扮女兒的心得。 （麗嬰房提供）

  • 修杰楷喜歡幫女兒咘咘打扮成小男生風。 （記者邱巧貞翻攝修杰楷IG）

    修杰楷喜歡幫女兒咘咘打扮成小男生風。 （記者邱巧貞翻攝修杰楷IG）

  • 小網紅咘咘的飾品成為造型的亮點。 （記者邱巧貞翻攝修杰楷IG）

    小網紅咘咘的飾品成為造型的亮點。 （記者邱巧貞翻攝修杰楷IG）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修杰楷
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：修杰楷裝扮女兒 男生風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.