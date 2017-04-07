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不洗褲子 楊丞琳就愛這味

2017-04-07

〔記者方惠宗／台北報導〕「拜託！千萬不能洗！」楊丞琳話說最愛的丹寧褲，擁有數也數不清的丹寧單品，而且她的牛仔褲從來不洗，「洗了就毀了！」

楊丞琳昨（6）日現身日本複合式休閒服飾選品店Right-on首度跨足海外市場、以占地百坪之勢在台灣開設的第一家店。她為開幕活動化身Right-on一日造型顧問，分享自己平日的丹寧穿搭哲學，也為不同的需求打造專屬穿搭，展現丹寧經典而百變的時尚魅力。

被問到擁有多少件丹寧單品，楊丞琳坦言數不出來，因為就算買了新的，舊的也割捨不了，顯然無法抗拒丹寧多變的趣味。丹寧褲更是她的最愛，而且從來不洗。

楊丞琳說，洗過的牛仔褲一開始穿上會緊、然後鬆到比原來還鬆，就不是原來的那件牛仔褲了。她認為好的丹寧褲一經久穿會產生「人褲合一」之奇妙效應；褲型因體溫而塑形，以致版型完全合度，洗了就會走樣；褲款以正確的通風或保養方式就能維持好的狀態，力勸時尚同好：「丹寧褲千萬不能洗！」

創立於1980年的Right-on以丹寧時尚為核心，店上除了嚴選世界品牌，如Edwin、G-Star RAW、Lee、Levi’s與Champion等，更以自有品牌開發出多元休閒服飾；牛仔褲、單寧外套季季熱銷，問世8年的自創童裝品牌MPS丹寧褲系列，自上市以來至少賣掉一千萬件，是品牌的明星商品，可見品牌不分性別、年齡，受到廣大消費者喜愛。

Right-on台灣首店承襲日本都會地區店舖風格，由日本室內設計公司Super Potato操刀，以古原木材質融合工業風元素做為整體規劃，並以創新手法堆疊丹寧布料打造了兩幅巨型丹寧牆面，為獨特而強烈的店裝風格畫龍點睛。圖片提供：Right-on

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  • 楊丞琳為Right-on開幕站台，以丹寧吊帶褲搭配長版鏤空罩衫展現春夏俏麗。（記者陳奕全攝）

    楊丞琳為Right-on開幕站台，以丹寧吊帶褲搭配長版鏤空罩衫展現春夏俏麗。（記者陳奕全攝）

  • 日本複合式丹寧休閒品牌Right-on首度跨足海外市場，選點於台北微風廣場7樓。圖為女裝區一景。

    日本複合式丹寧休閒品牌Right-on首度跨足海外市場，選點於台北微風廣場7樓。圖為女裝區一景。

  • Right-on自有品牌Back Number男裝日本製修身丹寧長褲，6,990元。

    Right-on自有品牌Back Number男裝日本製修身丹寧長褲，6,990元。

  • Right-on自有品牌Back Number女裝吊帶Skinny丹寧褲，1,990元。

    Right-on自有品牌Back Number女裝吊帶Skinny丹寧褲，1,990元。

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