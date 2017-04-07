雀巢請媽媽喝咖啡 免費嘗鮮

2017-04-07

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻母親節商機，NESCAFE Dolce Gusto雀巢膠囊咖啡機推出母親節限定禮盒，包含Genio2紅色膠囊咖啡機、馬克杯以及8顆早晨咖啡膠囊組合，售價3,599元。

8顆早晨咖啡膠囊組合涵蓋新上市的美式晨光咖啡、義大利摩卡濃縮咖啡、咖啡歐蕾三種新口味，其中的咖啡歐蕾是全球最熱銷口味，咖啡和牛奶以1：1比例調配。搭配母親節禮盒購買等於是免費嘗鮮。

此外，明、後天（4／8至4／9），雀巢於台北信義區香堤大道舉辦試喝活動，當天拍照上傳分享可現場免費兌換名店PAUL限量法式迷你麵包。