M/G Tasaki 穿透珍珠
2017-04-07
〔記者王瀅娟／台北報導〕日本珠寶品牌Tasaki與倫敦珠寶設計師Melanie Georgacopoulos聯名系列「M/G Tasaki」新品上市舉辦展覽，設計師親自來台與媒體和VIP分享設計靈感。
一般珍珠珠寶總會因應珍珠圓潤的本體做設計，然而Melanie卻從不怕「破壞」珍珠，因而讓M/G Tasaki系列顯得鶴立雞群。Melanie表示，因為原本學的是雕塑，所以剛接觸珍珠時，她只把它當成一種「材料」，而非貴重寶石，因而設計時完全沒有心理負擔。當時大家都只重視珍珠的外表，而她很好奇珍珠的「內在」，因而大膽將珍珠切開、拋光，因而發現每顆珍珠內在的紋路都不同，而且相當美麗，她認為這值得被特別強調，因而誕生第一個系列「Mystic」。
今年新品「Segment」系列也同樣應用切開的珍珠，刻意隱藏起鑲嵌的金屬，讓人無法一眼看穿鑲嵌方式，引人好奇。「Knot」系列以代表情感聯繫的「結」為靈感，然而Melanie並沒有用金屬包圍珍珠，反而是穿過它再打結，有別於其他家的設計。
Melanie亦善用不同材質的光感，「Arlequin Diamonds」系列結合白色的珍珠、拋光面的18K金與會折射光芒的鑽石，讓佩戴者可以展現不同面向的光采。「Stretched」系列充滿巧思，18K金如繩網般托住由小至大漸進排列的珍珠，耳環的鍊條可選擇向上勾起或自然垂吊，展現2種風情。
圖片提供：Tasaki
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 珠寶
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 休眠基金會 將可命令解散
- 警要人妻傳露點照 被嗆跪分局賠500萬
- 桃市公車改里程計費 部分路線飆漲惹民怨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet approves draft foundation bill
- 羅智先︰統一集團硬體投資已告一段落
- 埔里媽祖徒步遶境 不持香、不燒金紙
- 台北農產等6大公司大位 市府拚「回收」
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 8主題展區 多元文化呈現
- 派兵進佔南海島礁 杜特蒂6月登中業島
- 幸福學堂開學 屏市長輩樂學習
- 億圓富吸金37億 11人被起訴
- 敘利亞用化武殘殺平民 川普考慮動武
- 花女慶90歲 校友先帶學妹種花
- 川習會展開 不預期分歧有進展
- 桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
- 全球吸菸人數比例下滑 25年來致死率卻成長近5％
- 自由廣場》校歌只能唱文言中文？
- 嘉惠貧生 退休師喪夫捐出奠儀
- 玖壹壹老闆遭起底 老爸竟是前議員
- 踩進田還偷拔 彩芋季籲遊客自制
- 4/6 威力彩頭獎連15摃
- 污水下水道施工 投市中興路3度開挖
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 台64線伸縮縫害摔傷 騎士籲改善
- 【輕輕一瞬】幸運草
- 停車費、水費…》智慧支付平台 3月上線跳票
- 無國界記者組織亞洲首設點 決定在台北
- 大甲媽遶境 空污峰值減半
- 差1籃板大三元 魏少哨響還想抓
- 跨國企業逃漏稅 澳洲將追討21.9億美元
- 官二代涉虐死學生// 四川民怒 中國武力鎮壓
- 防治腸病毒 遵守543原則
- 66歲港星傳吃23歲嫩妹 自爆對方太主動
- 羅力下週登板 高國輝再等等
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：M/G Tasaki 穿透珍珠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分