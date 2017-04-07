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M/G Tasaki 穿透珍珠

2017-04-07

〔記者王瀅娟／台北報導〕日本珠寶品牌Tasaki與倫敦珠寶設計師Melanie Georgacopoulos聯名系列「M/G Tasaki」新品上市舉辦展覽，設計師親自來台與媒體和VIP分享設計靈感。

一般珍珠珠寶總會因應珍珠圓潤的本體做設計，然而Melanie卻從不怕「破壞」珍珠，因而讓M/G Tasaki系列顯得鶴立雞群。Melanie表示，因為原本學的是雕塑，所以剛接觸珍珠時，她只把它當成一種「材料」，而非貴重寶石，因而設計時完全沒有心理負擔。當時大家都只重視珍珠的外表，而她很好奇珍珠的「內在」，因而大膽將珍珠切開、拋光，因而發現每顆珍珠內在的紋路都不同，而且相當美麗，她認為這值得被特別強調，因而誕生第一個系列「Mystic」。

今年新品「Segment」系列也同樣應用切開的珍珠，刻意隱藏起鑲嵌的金屬，讓人無法一眼看穿鑲嵌方式，引人好奇。「Knot」系列以代表情感聯繫的「結」為靈感，然而Melanie並沒有用金屬包圍珍珠，反而是穿過它再打結，有別於其他家的設計。

Melanie亦善用不同材質的光感，「Arlequin Diamonds」系列結合白色的珍珠、拋光面的18K金與會折射光芒的鑽石，讓佩戴者可以展現不同面向的光采。「Stretched」系列充滿巧思，18K金如繩網般托住由小至大漸進排列的珍珠，耳環的鍊條可選擇向上勾起或自然垂吊，展現2種風情。

圖片提供：Tasaki

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  • M/G Tasaki設計師Melanie Georgacopoulos來台介紹新品。

    M/G Tasaki設計師Melanie Georgacopoulos來台介紹新品。

  • M/G Tasaki Stretched珍珠18K金耳環，124,000元。

    M/G Tasaki Stretched珍珠18K金耳環，124,000元。

  • M/G Tasaki Segment珍珠18K金戒指，151,000元。

    M/G Tasaki Segment珍珠18K金戒指，151,000元。

  • M/G Tasaki Arlequin Diamonds鑽石珍珠18K金耳環，353,000元。

    M/G Tasaki Arlequin Diamonds鑽石珍珠18K金耳環，353,000元。

  • M/G Tasaki Knot珍珠18K金項鍊，131,000元。

    M/G Tasaki Knot珍珠18K金項鍊，131,000元。

  • M/G Tasaki Knot珍珠18K白金耳環，124,000元。

    M/G Tasaki Knot珍珠18K白金耳環，124,000元。

  • M/G Tasaki Knot珍珠18K金戒指，90,700元。

    M/G Tasaki Knot珍珠18K金戒指，90,700元。

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標題：M/G Tasaki 穿透珍珠


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