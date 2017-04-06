春電展．好好玩！
2017-04-06
記者吳佩樺／台北報導
今年春電展同時結合「美麗生活節」、「虛擬遊樂園」、「機器人創客市集」三大話題，讓來逛展場的民眾體驗最新科技！
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 《春電展登場》超頂級電競筆電拚場 30萬元驚人價 輕薄筆電競逐窄邊框 外型更小巧
- 凱特王妃愛牌 優雅迷人知性
- Michael Kors智慧錶 個性創新
- 宇舶×女攝影師 方寸間四季流動
- 防曬+保養 美妍加乘
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 網友爆阿信曾嫌達叔技術不足退團
- 房價1年漲近2成 澳洲緊縮房貸
- 健康充電站─衛教講座
- 《台股青紅燈》清明之後
- 川普首席策士巴農退出國家安全會議
- 葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 300元走路工認定勞務所得 當選無效改判有效確定
- 《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay
- 今年首例狂犬病鼬獾傷人
- 仁和國小龍鳳獅隊 全國賽三冠王
- 屏東修復眷舍 獲補助4.8億
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班
- 洪秀柱又向中常會請假 中常委批擺爛
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- 「獎勵一百」13年 考滿分換文具
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 國銀︰綁卡容易 使用率未必高
- 投資人憂利率走向 美股全面收黑
- 嗆小英「該不該殺」新北議員林國春 又爆逼妻離婚
- 市府民團共治 西區打造非營利組織與志工中心大樓
- 桃園3風景區流浪狗近千隻 試辦TNVR
- 光頭教練領軍 員林國小弦樂團連13年冠軍
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 澎恰恰 為《釧兒》化身街頭藝人
- 春天藝術節 聽見國樂時尚風
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 國民黨版年改 參考「試院版」
- 原來有隱疾！7億身家中居正廣 透露恐婚原因
- 梁云菲為女神打氣 懂得單親媽的堅強
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 農藥風波未歇 農委會︰召開公聽會討論
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- 球子山燈塔 地方盼開放活化
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：春電展．好好玩！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分