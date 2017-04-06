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春電展．好好玩！

2017-04-06

記者吳佩樺／台北報導

今年春電展同時結合「美麗生活節」、「虛擬遊樂園」、「機器人創客市集」三大話題，讓來逛展場的民眾體驗最新科技！

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  • 機器人是今年的超夯話題，春電展特別打造機器人創客市集，包含機器人格鬥大賽、Ganker旋風快打、CODE JAM兒童程式塗鴉挑戰賽、創客人氣大賞、創客砸派機大亂鬥等體驗活動。

    機器人是今年的超夯話題，春電展特別打造機器人創客市集，包含機器人格鬥大賽、Ganker旋風快打、CODE JAM兒童程式塗鴉挑戰賽、創客人氣大賞、創客砸派機大亂鬥等體驗活動。

  • 在虛擬遊樂園中，集結了最新的VR、AR遊戲，擺脫傳統單人遊玩的限制，主打多人連線，例如在《屍獄末日》中，遊戲者能和3～5名隊友一起對抗殭屍；《妖怪屋大冒險》則是全台首座大型多人密室虛擬實境逃脫遊戲。

    在虛擬遊樂園中，集結了最新的VR、AR遊戲，擺脫傳統單人遊玩的限制，主打多人連線，例如在《屍獄末日》中，遊戲者能和3～5名隊友一起對抗殭屍；《妖怪屋大冒險》則是全台首座大型多人密室虛擬實境逃脫遊戲。

  • 美麗生活節主旨是科技讓生活更美麗，瞄準女性族群，例如站在HiMirror智慧魔鏡面前，透過14吋螢幕、高解析鏡頭，內建高科技的多點感應，運用手勢就能操作並進行皮膚檢測，以數值化和圖示分析毛孔、皺紋、黑斑等皮膚狀況。

    美麗生活節主旨是科技讓生活更美麗，瞄準女性族群，例如站在HiMirror智慧魔鏡面前，透過14吋螢幕、高解析鏡頭，內建高科技的多點感應，運用手勢就能操作並進行皮膚檢測，以數值化和圖示分析毛孔、皺紋、黑斑等皮膚狀況。

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