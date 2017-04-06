《春電展登場》超頂級電競筆電拚場 30萬元驚人價 輕薄筆電競逐窄邊框 外型更小巧

2017-04-06

記者吳佩樺／台北報導

記者宋志雄、陳逸寬／攝影

春季電腦展來了，4月7日至10日於台北世貿一館登場，今年筆電新品聚焦在旗艦頂級電競和輕薄筆電，其中宏碁和華碩瞄準超級玩家，高階電競筆電售價20～30萬元，十分驚人！

宏碁去年在德國IFA電子展亮相全球首款曲面電競筆電Predator 21X，最大特色是採用21吋曲面螢幕，春電展開賣，台灣首單5台，要價高達299,000元，不只規格頂級，同時強調VIP服務，享有專人到府安裝、維修。華碩亦有新代水冷式超頻電競筆電ROG GX800對尬，號稱是全球首款可提供4K高畫質的18.4吋電競筆電，內建升級版ROG Hydro超頻系統與可拆式水冷散熱模組，價格同樣很高貴，必須掏出219,000元才能擁有。

技嘉推出Sabre 15新款電競筆電，春電展特價免40,000元，配有個性化RGB全彩背光鍵盤。另一款P55W v6每日限量10台降價10,000元，不用40,000元入手。

輕薄筆電部分，華碩ZenBook UX430、宏碁Swift 5以及Dell XPS 13二合一主打窄邊框設計，讓筆電外型變得更小巧，且增進攜帶性。此外，華碩9.7吋平板ZenPad 3S 10也以窄邊框為特色，螢幕屏占比高達78%，購買有機會抽中台北至首爾雙人來回機票。

春季電腦展資訊

日期：4／7（五）～4／10（一）

時間：早上10點～晚上6點

地點：台北世貿一館

費用：免費參觀