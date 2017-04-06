《春電展登場》超頂級電競筆電拚場 30萬元驚人價 輕薄筆電競逐窄邊框 外型更小巧
記者吳佩樺／台北報導
記者宋志雄、陳逸寬／攝影
春季電腦展來了，4月7日至10日於台北世貿一館登場，今年筆電新品聚焦在旗艦頂級電競和輕薄筆電，其中宏碁和華碩瞄準超級玩家，高階電競筆電售價20～30萬元，十分驚人！
宏碁去年在德國IFA電子展亮相全球首款曲面電競筆電Predator 21X，最大特色是採用21吋曲面螢幕，春電展開賣，台灣首單5台，要價高達299,000元，不只規格頂級，同時強調VIP服務，享有專人到府安裝、維修。華碩亦有新代水冷式超頻電競筆電ROG GX800對尬，號稱是全球首款可提供4K高畫質的18.4吋電競筆電，內建升級版ROG Hydro超頻系統與可拆式水冷散熱模組，價格同樣很高貴，必須掏出219,000元才能擁有。
技嘉推出Sabre 15新款電競筆電，春電展特價免40,000元，配有個性化RGB全彩背光鍵盤。另一款P55W v6每日限量10台降價10,000元，不用40,000元入手。
輕薄筆電部分，華碩ZenBook UX430、宏碁Swift 5以及Dell XPS 13二合一主打窄邊框設計，讓筆電外型變得更小巧，且增進攜帶性。此外，華碩9.7吋平板ZenPad 3S 10也以窄邊框為特色，螢幕屏占比高達78%，購買有機會抽中台北至首爾雙人來回機票。
春季電腦展資訊
日期：4／7（五）～4／10（一）
時間：早上10點～晚上6點
地點：台北世貿一館
費用：免費參觀
-
華碩ZenBook UX430採用7.18公厘超窄邊框設計，讓14吋筆電的體積最小化，機身厚度15.9公厘、重量1.25公斤，屏占比高達80%。共四色，其中玫瑰金、皇家藍版本加入奈米壓印技術，讓外殼展現水晶光澤質感。售價39,900～44,900元，贈送蜷川實花聯名筆電包。
-
宏碁和大甲鎮瀾宮跨界打造Swift 3限定版祈福筆電，觸控板融入海浪彩繪圖騰，內建大甲媽桌布和開機畫面。配件另有「卍服不斷紋筆電包」以及「皮製壓轎金吊牌」，內含一張2017年壓轎金。台灣獨賣，限量500台，售價33,900元，贈送Targus背包、浪跡天涯小書包組（內含小書包、四合一多功能鍵盤清潔刷、USB 3.0 HUB）。
-
宏碁13.3吋最薄筆電Swift 7，機身厚度僅9.98公厘，重量1.1公斤，機身以鋁合金材質一體成型打造，展現高質感。最新高階版搭載Windows 10 Pro系統、第7代Intel Core i7處理器、8GB記憶體、512GB SSD硬碟。售價52,900元，贈送Targus背包、浪跡天涯小書包組（內含小書包、四合一多功能鍵盤清潔刷、USB 3.0 HUB）。
-
華碩9.7吋平板ZenPad 3S 10採用窄邊框2K螢幕，屏占比高達78%。加上獨家Tru2Life影像處理技術以及獨立電視等級晶片，增進「追劇」畫質。售價10,990元，贈送《愛奇藝》VIP黃金會員月卡，且有機會抽中台北至首爾雙人來回機票。
-
宏碁Aspire VX15定位輕電競筆電，具有強悍外型以及鐵紅色背光建盤，加入雙風扇增強散熱。平價版配置15.6吋螢幕、4GB獨顯、第7代Intel Core i5處理器、8GB記憶體、1TB硬碟。售價35,900元，贈送MyCard 450點、浪跡天涯小書包組（內含小書包、四合一多功能鍵盤清潔刷、USB 3.0 HUB）。
-
宏碁Swift 5歸類輕薄時尚，採用窄邊框設計，將14吋螢幕放入13.3吋機身中，擁有大視野，卻好攜帶，重量1.3公斤，配置第7代Intel Core i5、i7處理器，具備13小時高續航力，支援USB 3.1 Type C連接埠。售價36,900～42,900元，贈送Targus背包、浪跡天涯小書包組（內含小書包、四合一多功能鍵盤清潔刷、USB 3.0 HUB）。
-
技嘉春電展首賣15.6吋電競筆電Sabre 15，全新設計鍵盤擁有獨特剪刀腳結構，可準確輸入指令，配置個性化RGB全彩背光鍵盤。原價42,900元，特價39,900元，有機會抽中AORUS Thunder K3機械式鍵盤等獎品。
-
華碩新代水冷式超頻ROG GX800，號稱是全球首款可提供4K高畫質的18.4吋電競筆電，內建升級版的ROG Hydro超頻系統與可拆式水冷散熱模組，大幅提升冷卻效果。售價219,000元，贈送ROG x《鬥陣特攻》電競滑鼠墊、賽伯洛斯CERBERUS電競耳機。
-
華碩輕薄ZenBook UX430，讓14吋筆電的體積最小化，售價39,900～44,900元。
-
宏碁超級頂級電競筆電Predator 21X，最大特色是採用21吋曲面螢幕，售價299,000元。
-
具備4公升靈巧身形的華碩ROG GR8 II迷你電競桌機，具備強大效能，可同時連接VR頭戴式裝置以及遊戲顯示器。機殼上的動態8百萬色LED燈，還可搭配12種Aura Sync同步燈效，玩遊戲更具快感。售價40,900元，贈送賽伯洛斯CERBERUS鍵鼠組。
-
Dell XPS 13窄邊框二合一翻轉筆電，採用無風扇設計，11吋機身卻擁有13.3吋螢幕，電池續航力高達14小時，是行動族好選擇。售價洽現場攤位。
-
技嘉P55W v6春電展期間每日限量10台，下殺1萬元。配置15.6吋螢幕、第6代Intel Core i7處理器、6GB獨顯、128GB SSD+1TB HDD硬碟。原價49,900元，特價39,900元，贈送技嘉Gaming滑鼠墊，有機會抽中AORUS Thunder K3機械式鍵盤等獎品。
-
全球首款曲面電競筆電Predator 21X，採用21吋曲面螢幕，解析度2,560x1,080，可達120Hz畫面刷新率，支援SLI模式的雙NVIDIA GeForce GTX 1080 GPU和第7代Intel Core i7處理器，可超頻。配置5組散熱風扇、9個導熱管。內建4顆喇叭並搭配2顆重低音喇叭。售價299,000元，贈送軍用行李箱、浪跡天涯小書包組（內含小書包、四合一多功能鍵盤清潔刷、USB 3.0 HUB）。
-
技嘉春電展主打新款15.6吋電競筆電Sabre 15，原價42,900元，特價39,900元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 《春電展登場》超頂級電競筆電拚場 30萬元驚人價 輕薄筆電競逐窄邊框 外型更小巧
- 凱特王妃愛牌 優雅迷人知性
- Michael Kors智慧錶 個性創新
- 宇舶×女攝影師 方寸間四季流動
- 防曬+保養 美妍加乘
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 溪州百年成功旅社 遭塗鴉恐嚇
- 網友爆阿信曾嫌達叔技術不足退團
- 房價1年漲近2成 澳洲緊縮房貸
- 健康充電站─衛教講座
- 《台股青紅燈》清明之後
- 川普首席策士巴農退出國家安全會議
- 葉俊榮：嚴審產業替代役申請內容
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 300元走路工認定勞務所得 當選無效改判有效確定
- 《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay
- 今年首例狂犬病鼬獾傷人
- 仁和國小龍鳳獅隊 全國賽三冠王
- 屏東修復眷舍 獲補助4.8億
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班
- 洪秀柱又向中常會請假 中常委批擺爛
- 電腦私藏機密 校官判一年半
- 「獎勵一百」13年 考滿分換文具
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 國銀︰綁卡容易 使用率未必高
- 投資人憂利率走向 美股全面收黑
- 嗆小英「該不該殺」新北議員林國春 又爆逼妻離婚
- 市府民團共治 西區打造非營利組織與志工中心大樓
- 桃園3風景區流浪狗近千隻 試辦TNVR
- 光頭教練領軍 員林國小弦樂團連13年冠軍
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 澎恰恰 為《釧兒》化身街頭藝人
- 春天藝術節 聽見國樂時尚風
- 蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌
- 國民黨版年改 參考「試院版」
- 原來有隱疾！7億身家中居正廣 透露恐婚原因
- 梁云菲為女神打氣 懂得單親媽的堅強
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 農藥風波未歇 農委會︰召開公聽會討論
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- 球子山燈塔 地方盼開放活化
標題：《春電展登場》超頂級電競筆電拚場 30萬元驚人價 輕薄筆電競逐窄邊框 外型更小巧
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email