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宇舶×女攝影師 方寸間四季流動

2017-04-06

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶商宇舶（Hublot）邀請被CNN封為「中國的安妮萊柏維茲」（Annie Leibovitz，美國攝影師，也被譽為二十世紀最偉大的女攝影師）、中國攝影師暨品牌大使陳漫聯手設計「Big Bang One Click陳漫特別版」腕錶，錶盤上3時、6時、9時及12時位置的時標分別鐫刻以含羞的花苞、綻放的花冠、清新的桃葉和飽滿的果實，將東方女性對時間的體悟融合在方寸錶盤之間。

身為范冰冰、周迅等大牌明星的御用攝影師，陳漫表示：「我極為欣賞宇舶『融合的藝術』品牌精神，在設計這枚全新腕錶的時候，我與Hublot曾經仔細研究如何能夠更完美地彰顯這個主旨。」在這款特別版作品的錶盤上，躍然靈動的桃子在淺松綠色和柔白色的映襯下尤為嬌媚，宛若美人眉心的一點硃砂痣，亦傳遞吉祥圓滿的寓意。時針旋轉，以獨特手法演繹了桃花枯榮盛衰的循環，並以女性的視角象徵四季流轉、自然交替、人世輪迴的頌歌。錶背醒目的四字箴言「金知玉時」為陳漫寄語，取自成語「金枝玉葉」，將花木枝葉的一時美好，鋪陳置於時間長河中的浪漫。精鋼錶殼堅硬如金，珍珠貝母錶盤溫潤似玉，兩者結合，剛柔並濟。「One Click」單鍵快速更換錶帶裝置有利隨心搭配。

圖片提供：Hublot

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  • 宇舶Big Bang One Click陳漫特別版。精鋼錶殼（39 mm）。白色珍珠母貝錶盤鑲嵌8顆鑽石，3、6、9與12點鐘裝飾花形貼花。 520,000元。限量100只。

    宇舶Big Bang One Click陳漫特別版。精鋼錶殼（39 mm）。白色珍珠母貝錶盤鑲嵌8顆鑽石，3、6、9與12點鐘裝飾花形貼花。 520,000元。限量100只。

  • 宇舶秉持著品牌精神「Art of Fusion 融合的藝術」，邀來中國攝影師陳漫聯手設計錶款。圖為陳漫佩戴宇舶Big Bang One Click陳漫特別版。

    宇舶秉持著品牌精神「Art of Fusion 融合的藝術」，邀來中國攝影師陳漫聯手設計錶款。圖為陳漫佩戴宇舶Big Bang One Click陳漫特別版。

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