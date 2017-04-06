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Michael Kors智慧錶 個性創新

2017-04-06

〔記者方惠宗／台北報導〕美國時裝品牌Michael Kors延續去年秋季的Michael Kors Access智慧型腕錶及活動追蹤手環，再次發表一系列全新產品及新嘗試，包括新一代的觸控式螢幕智慧型腕錶（Smartwatches）Sofie女錶與Grayson男錶，以及機械智慧型腕錶（Hybrids）。設計師Michael Kors表示：「時尚趨勢除了好的設計之外，將會融入更多個人化風格和創新技術，而Michael Kors Access正是體現未來的代表作品。」

Michael Kors分別為女性與男性推出2款觸控式螢幕智慧型腕錶、Sofie與Grayson。亮眼Sofie女錶系列錶盤輕薄，圓型錶盤以閃石外框包圍，備有8種不同錶盤顏色及手鍊組合，並提供7款方便更換的錶帶；Grayson男錶設計為配合24小時生活節奏的時尚男性而立，結合高雅及活力於一身，24小時圓型錶盤配以旋轉錶圈，備有金、不鏽鋼、藍及黑色離子板可供選擇，每款均提供4款方便更換的錶帶。

Michael Kors同時為男士推出機械智慧型腕錶，保有經典腕錶的外觀設計並添加智慧功能，包括運動及睡眠追蹤、訊息或來電通知等功能。

圖片提供：Michael Kors

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  • Michael Kors Access－Sofie觸控式螢幕智慧型腕錶，350美元。

    Michael Kors Access－Sofie觸控式螢幕智慧型腕錶，350美元。

  • Michael Kors Access－Grayson觸控式螢幕智慧型腕錶，350美元。

    Michael Kors Access－Grayson觸控式螢幕智慧型腕錶，350美元。

  • Michael Kors機械智慧型腕錶（Hybrids），250美元。

    Michael Kors機械智慧型腕錶（Hybrids），250美元。

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