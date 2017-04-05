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防曬+保養 美妍加乘

2017-04-05

〔記者邱巧貞／台北報導〕科學家日前公布2016年全球平均溫度創下137年來最溫暖的紀錄，隨著全球的暖化現象加劇，氣象專家也預測台灣未來的夏季時間將愈來愈長。在長時間的日照紫外線侵襲之下，除了勤搽美白保養產品，更需要積極加強日曬的防禦，才能迎戰紫外線傷害。

瑞士頂級保養品牌VALMONT推出防曬新品「無齡美妍防曬乳SPF 50 PA+++」，透過科技成分Silicium D²矽化修護複合物，讓防曬不只抵禦外來傷害、更具備向內保養功能。

VALMONT「全新無齡美妍防曬乳 SPF 50 PA+++」結合物理性防曬及化學性防曬，獨家經典成分三離子複合DNA提供保濕效果，微脂囊RNA能強力修護，滋養油提供肌膚滋潤度不乾澀，其中最重要的獲獎成分Silicium D²矽化修護複合物，在防曬的同時，更達到保養效能。

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  • VALMONT全新無齡美妍防曬乳 SPF 50 PA+++30ml／6,600元。

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