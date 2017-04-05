澳洲美食節 天然獨家食材─百貨超市推店中店 小農商品進駐 健康有機
〔記者凃盈如／台北報導〕澳洲是國人很愛旅遊的地方，city’super即日起於4月20日特別與澳洲辦事處攜手推出「澳洲美食節」，網羅獨家進口食品，如燕麥脆穀片、塔斯馬尼亞蜂蜜、希臘式優格等商品，也有澳洲牛肉、橄欖油、葡萄酒等。city’super營運長劉朝雄表示，現代人的消費觀注重健康、養生，並講究食材生長的環境與種植方式，及是否有機、天然，於是city’super也推出愈來愈多講究健康的商品。由於澳洲環境、空氣水質佳，其所孕育的食物品質受到消費者信賴，於是city’super今年第4度舉辦澳洲美食展，預估展期來客數可增加5%，並帶動10%業績成長。city’super「澳洲美食節」 活動期間，當日累積消費滿800元可得抽獎券1張、滿1,600元送2張，可抽新加坡航空澳洲來回機票、維多麗亞美食券。
無獨有偶，位於台北101 B1，往往是潮人指定採買日常生活用品與食物的JASON’S MARKET PLACE旗艦店，上月底已完成改裝並重新開幕，提供更寬廣的700坪空間，並進行商品優化，目前進口商品占6成，提出更多講究健康、有機、強調小農的商品，且擴大熟食區，提供三明治、墨西哥捲餅等選項，更獨家專賣多國商品，如英國Waitrose特選商品，法國SIBELL洋芋片、Jamie Oliver橄欖油、抹醬等商品，美國百年糖果品牌See’s CANDIES也首次進駐超市設立店中店。至於生鮮蔬果和肉品方面，引進以色列新鮮芽苗菜、荷蘭新鮮孢子甘藍和來自日本靜岡最高級的麝香哈密瓜；等級9至12級、油花分佈達最高標準的進口澳洲和牛、西班牙伊比利半島豬，並且精選台灣在地商品，如神農獎特級鳳梨、聽古典音樂長大的小蕃茄，以胡蘿蔔餵養、肉質清甜的「花田囍彘」，另導入多項具國際公平貿易認證的咖啡及茶產品。
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標題：澳洲美食節 天然獨家食材─百貨超市推店中店 小農商品進駐 健康有機
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