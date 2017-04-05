| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜市深夜住宅火警 消防救出3人 北韓又射了 川習會前夕發射疑似飛彈物體
 首頁 > 消費

澳洲美食節 天然獨家食材─百貨超市推店中店 小農商品進駐 健康有機

2017-04-05

〔記者凃盈如／台北報導〕澳洲是國人很愛旅遊的地方，city’super即日起於4月20日特別與澳洲辦事處攜手推出「澳洲美食節」，網羅獨家進口食品，如燕麥脆穀片、塔斯馬尼亞蜂蜜、希臘式優格等商品，也有澳洲牛肉、橄欖油、葡萄酒等。city’super營運長劉朝雄表示，現代人的消費觀注重健康、養生，並講究食材生長的環境與種植方式，及是否有機、天然，於是city’super也推出愈來愈多講究健康的商品。由於澳洲環境、空氣水質佳，其所孕育的食物品質受到消費者信賴，於是city’super今年第4度舉辦澳洲美食展，預估展期來客數可增加5%，並帶動10%業績成長。city’super「澳洲美食節」 活動期間，當日累積消費滿800元可得抽獎券1張、滿1,600元送2張，可抽新加坡航空澳洲來回機票、維多麗亞美食券。

無獨有偶，位於台北101 B1，往往是潮人指定採買日常生活用品與食物的JASON’S MARKET PLACE旗艦店，上月底已完成改裝並重新開幕，提供更寬廣的700坪空間，並進行商品優化，目前進口商品占6成，提出更多講究健康、有機、強調小農的商品，且擴大熟食區，提供三明治、墨西哥捲餅等選項，更獨家專賣多國商品，如英國Waitrose特選商品，法國SIBELL洋芋片、Jamie Oliver橄欖油、抹醬等商品，美國百年糖果品牌See’s CANDIES也首次進駐超市設立店中店。至於生鮮蔬果和肉品方面，引進以色列新鮮芽苗菜、荷蘭新鮮孢子甘藍和來自日本靜岡最高級的麝香哈密瓜；等級9至12級、油花分佈達最高標準的進口澳洲和牛、西班牙伊比利半島豬，並且精選台灣在地商品，如神農獎特級鳳梨、聽古典音樂長大的小蕃茄，以胡蘿蔔餵養、肉質清甜的「花田囍彘」，另導入多項具國際公平貿易認證的咖啡及茶產品。

廣告
  • JASON’S MARKET PLACE獨家引進北海道釧路名物「勝手丼」，可自行搭配現點現切專櫃內的各類海鮮。（記者凃盈如攝）

    JASON’S MARKET PLACE獨家引進北海道釧路名物「勝手丼」，可自行搭配現點現切專櫃內的各類海鮮。（記者凃盈如攝）

  • city’super即日起於4月20日推出「澳洲美食節」，以 「美好的一天」為主軸，推出燕麥脆殼片、塔斯馬尼亞蜂蜜、牛肉、橄欖油等商品。（記者凃盈如攝）

    city’super即日起於4月20日推出「澳洲美食節」，以 「美好的一天」為主軸，推出燕麥脆殼片、塔斯馬尼亞蜂蜜、牛肉、橄欖油等商品。（記者凃盈如攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： city’super JASON’S MARKET PLACE
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：澳洲美食節 天然獨家食材─百貨超市推店中店 小農商品進駐 健康有機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.