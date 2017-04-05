泰格豪雅影像詩 燃起賽車魂
2017-04-05
〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級腕錶製造商泰格豪雅（TAG Heuer）品牌大使、美國影星暨賽車手派屈克‧丹普西（Patrick Dempsey）在今年巴塞爾鐘錶展獻給泰格豪雅創辦人Edouard Heuer（1840 ～1892）之孫、泰格豪雅榮譽主席暨腕錶設計師傑克‧豪雅（Jack Heuer）一份獨一無二的大禮：親自執導並擔任主角的電影「To Jack」為傑克‧豪雅帶來彌足珍貴的「影像詩」。片中，派屈克佩戴泰格豪雅全新發表的Autavia腕錶55週年紀念版；這款腕錶由傑克‧豪雅於1962年設計，當時受到如約亨‧林特（Jochen Rindt，1964～1970）等F1賽車手佩戴，是一只備受收藏家青睞的經典賽車錶。
在影片中，派屈克駕駛MGA紅色敞篷跑車，正如同傑克‧豪雅在大學畢業時父親送給他的第一輛車，自此點燃他對賽車的熱情。派屈克手上佩戴的則是泰格豪雅Autavia腕錶55週年紀念版。
傑克‧豪雅表示：「我說不出看到這部電影時內心有多感動。讓我感覺不僅是又回到了賽車場上，也因為這部影片不可思議地串連過去和現在，確實反映我和泰格豪雅一路前進的精神。同時，我也一直為Autavia引以為傲。」他在會中感謝派屈克給了他這麼棒的禮物。
這部片長2分鐘的「To Jack」充滿了對於賽車、時間、過去與今日的愛，透過精采的電影故事全然呈現。特別一提，該片的攝影指導是曾以「辛德勒名單」和「搶救雷恩大兵」榮獲2次奧斯卡最佳攝影獎的波蘭電影攝影師亞努斯‧卡明斯基（Janusz Kaminski）；配樂由入圍葛萊美獎提名的爵士樂手Christian Scott創作。
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