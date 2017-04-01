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Uma Wang穿越文化歷史 面料舒適

2017-04-01

〔記者林欣若／台北報導〕新銳設計師Uma Wang的作品以高級用料、流暢剪裁聞名，西方人覺得她的設計很有東方味、東方人則覺得她的作品充滿中世紀歐洲風情，這種跨越文化和歷史的獨特風格，讓Uma Wang迅速竄紅，複合式精品店初衣食午（onefifteen）引進Uma Wang，並邀請Uma Wang親自來台介紹她的全新春夏系列。

Uma Wang喜歡使用亞麻、棉、絲等天然材質，這讓她的衣服充滿飄逸和靈動感，她說選擇這些材質的主要考量是舒服，因為衣服不應該造成身體的負擔，更重要的是，反對快時尚的她認為，好的材質經得起時間考驗，一件材質佳、設計跳脫流行的衣服，可以穿一輩子，因此她在設計衣服時，總是花最多的心思找適合的面料。

Uma Wang春夏系列的靈感來自於她的摩洛哥之旅，浩瀚的沙漠風情、紛擾的市集景象、以及摩洛哥特有的建築特色，都融入在她的設計中，她將旅行中拍下的照片以數位印刷轉印在布料上，形成獨特圖紋，其他包括流沙的波紋、樹木的紋理，也都大量出現在春夏系列中，色系上是沉穩的黑色、藍色、以及呼應自然景觀的沙土色，寬鬆、飄逸、很有垂墜感的剪裁，突顯摩洛哥悠閒灑脫的生活態度。

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  • UmaWang親自介紹她的春夏系列，這系列以摩洛哥風情為主題，已故作家三毛也是她的靈感來源。（記者林欣若攝）

    UmaWang親自介紹她的春夏系列，這系列以摩洛哥風情為主題，已故作家三毛也是她的靈感來源。（記者林欣若攝）

  • Uma Wang的設計安靜卻充滿力量，她希望呈現不受潮流影響的雋永設計。 （記者林欣若攝）

    Uma Wang的設計安靜卻充滿力量，她希望呈現不受潮流影響的雋永設計。 （記者林欣若攝）

  • Uma Wang將照片以數位印刷轉印在服裝上，搭配流暢的剪裁，呈現悠閒的摩洛哥風情，（左起）印花斜肩洋裝37,980元、金色黑條紋無袖洋裝38,580元、男士西裝外套36,780元、男士西裝寬褲26,680元。（記者林欣若攝）

    Uma Wang將照片以數位印刷轉印在服裝上，搭配流暢的剪裁，呈現悠閒的摩洛哥風情，（左起）印花斜肩洋裝37,980元、金色黑條紋無袖洋裝38,580元、男士西裝外套36,780元、男士西裝寬褲26,680元。（記者林欣若攝）

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標題：Uma Wang穿越文化歷史 面料舒適


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