Uma Wang穿越文化歷史 面料舒適
2017-04-01
〔記者林欣若／台北報導〕新銳設計師Uma Wang的作品以高級用料、流暢剪裁聞名，西方人覺得她的設計很有東方味、東方人則覺得她的作品充滿中世紀歐洲風情，這種跨越文化和歷史的獨特風格，讓Uma Wang迅速竄紅，複合式精品店初衣食午（onefifteen）引進Uma Wang，並邀請Uma Wang親自來台介紹她的全新春夏系列。
Uma Wang喜歡使用亞麻、棉、絲等天然材質，這讓她的衣服充滿飄逸和靈動感，她說選擇這些材質的主要考量是舒服，因為衣服不應該造成身體的負擔，更重要的是，反對快時尚的她認為，好的材質經得起時間考驗，一件材質佳、設計跳脫流行的衣服，可以穿一輩子，因此她在設計衣服時，總是花最多的心思找適合的面料。
Uma Wang春夏系列的靈感來自於她的摩洛哥之旅，浩瀚的沙漠風情、紛擾的市集景象、以及摩洛哥特有的建築特色，都融入在她的設計中，她將旅行中拍下的照片以數位印刷轉印在布料上，形成獨特圖紋，其他包括流沙的波紋、樹木的紋理，也都大量出現在春夏系列中，色系上是沉穩的黑色、藍色、以及呼應自然景觀的沙土色，寬鬆、飄逸、很有垂墜感的剪裁，突顯摩洛哥悠閒灑脫的生活態度。
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