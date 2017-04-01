王陽明頓悟時刻 追夢不妥協
2017-04-01
〔記者方惠宗／台北報導〕義大利頂級男裝品牌Ermenegildo Zegna今年推出由勞勃‧狄尼洛（Robert De Niro）和影壇新秀麥考爾‧隆巴蒂（McCaul Lombardi）誠摯對談的「頓悟時刻」（Defining Moments）全球形象計劃之後，再邀王陽明與中國表演藝術家王德順擔任主角，上演亞洲版「頓悟時刻」。
身穿精選的Ermenegildo Zegna 2017春夏系列服飾，2人漫步在藝術與時尚之都、米蘭的街道暢所欲言，話題涵蓋人生感悟、生活態度；一場精采的自由對話分享各自的觀點，回顧過去、探討當下與未來，嘗試為「頓悟時刻」尋找最佳結論。王陽明不願被電影演員、戲劇角色帶來的刻板印象所綑綁，他選擇挑戰世俗眼光，執著地追求演藝之夢。因病被迫放棄話劇事業的王德順則坦然選擇在另一個舞台繼續耕耘逐夢；這位被稱為「老鮮肉」的80歲爺爺因2015年在中國時裝週赤裸上身登台走秀，並以超乎想像的精實體魄震撼了所有人。
Ermenegildo Zegna預告將於今年5月在上海舉辦為期一週的 「頓悟時刻」展覽，邀請來自不同領域的意見領袖與受邀嘉賓共同分享不凡見解。
圖片提供：Ermenegildo Zegna
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