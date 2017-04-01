AP精湛製錶 張孝全讚嘆

2017-04-01

〔記者方惠宗／台北報導〕在香港會議展覽中心舉行的第5屆巴塞爾藝術展香港展會日前圓滿落幕，會中共有242間來自34個國家及地區的頂級藝廊參展。張孝全受瑞士頂級製錶商愛彼（Audemars Piguet）之邀，參觀連續第二年由駐紐約的設計師Sebastian Errazuriz設計、命名為「Second Nature」的愛彼貴賓室，與愛彼董事會副主席Olivier Audemars及大中華區行政總裁梵衛（David von Gunten）一同欣賞中國當代藝術家程然的影像裝置藝術作品「晝夜之漸」，感受品牌發源地自然之聲與時計機芯滴答聲互相交織的微妙感覺，體會愛彼大膽創新及獨立自主的品牌理念。

張孝全同時在展館內欣賞品牌精心挑選的代表作，並觀賞製錶師精湛的鑽石鑲嵌技術。工藝師見他看得入神，邀他親自嘗試新款腕錶的打磨技術，透過頂端帶有鑽石的工具打磨金屬表面，呈現猶如鑽石般的璀璨閃爍效果。

張孝全對此讚嘆不已，還說如果有機會，想試試自己參與設計和製作腕錶。不過，當張孝全聽到愛彼製錶師要在瑞士總部學師4年，再加上10年製錶工藝經驗才能做腕錶鑲嵌工藝，笑說自己還是純欣賞就好！

圖片提供：Audemars Piguet