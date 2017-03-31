《品味咖啡 悅讀食光》手沖咖啡

2017-03-31

記者凃盈如／台北報導 攝影／記者胡舜翔

Starbucks典藏門市服務

觀察到消費者愈來愈講究咖啡體驗深度，統一星巴克自2013年將典藏門市服務引進台灣，提供消費者高品質的專業手沖服務，而2015年特別引進源自美國星巴克Starbucks Reserve® Roastery and Tasting Room概念，打造「星巴克龍門新概念店」，提供全方位的頂級咖啡體驗及服務，是全台規格最高的典藏門市，其中全台獨創ㄇ字吧台設計，從選豆、品豆、研磨、烹調、分享，體驗過程中以全面環繞的方式呈現頂級的專屬服務，並使用獨家精品級器具進行手沖服務，帶出全新層次的典藏體驗。而吧檯中心區 ，更以金屬材質搭配光影交錯的圓柱體藝術裝置，打造出門市咖啡飄香的現代感意象 。

職人級 手沖壺杯

雖然天氣轉暖，太陽越來越早到來，但每天早上都要來一杯咖啡！一邊溫著水、沖一杯咖啡，看著浸潤後萃取出的液體，喚醒渴望甦醒的靈魂，深深呼吸，嗅一口直達大腦的香氣，關於起床儀式，就從一杯咖啡開始。

日本品牌amabro是由藝術家村上周監製，以「Art of life─在生活中實踐藝術」為品牌概念，將日本的傳統技術與藝術，導入現代的日常生活當中，企劃各式商品的品牌。其中amabro-REGULAR系列的濾杯，擁有自然的白、琉璃藍、青綠、土黃、深棕五色，顏色穩重而飽滿；濾杯把手部分附有皮繩結，可以掛勾收起、不占空間。

至於日本咖啡道具知名品牌KINTO，「SLOW COFFEE STYLE」手沖咖啡系列包括金屬濾杯咖啡壺組、陶瓷濾杯、玻璃咖啡壺、不鏽鋼手沖壺等品項。所有品項都提供大、小兩個尺寸，無論是2人份或4人份咖啡，都能輕易選到最適合自己風格與份量。近來，KINTO設計師對手沖壺的研究更深，開發出「POUR OVER KETTLE」，讓手沖可以更加直覺式的單手控制，並能夠和諧地置放在你所喜愛的任何一個地方，也讓每個設計元素都能使手沖者得到愉快體驗。

H.A.N.D系列則為知名香港設計團隊Milk Design為TOAST設計的手沖咖啡系列，H.A.N.D紅銅款手沖壺之壺身材質為18-8不鏽鋼、表面電鍍紅銅，保有不鏽鋼耐用且易於保養的特性，並呈現出華麗光澤。不易成形的高瘦壺身造型，和精心微調的細嘴角度，則讓水流於極細狀態下依然穩定。

圖片提供／小器、比漾廣場、統一星巴克、統一時代百貨、誠品、巢家居