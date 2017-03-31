《品味咖啡 悅讀食光》伴讀咖啡

2017-03-31

記者凃盈如／台北報導 攝影／記者胡舜翔

TSUTAYA BOOKSTORE×BOOK&CAFÉ

標榜停留經濟，且與生活體驗相關的BOOK&CAFÉ ，近來也是百貨公司一大亮點。日本CCC集團，在日本經營蔦屋書店和TSUTAYA等書店品牌，在日本擁有逾1,400家分店，這次和國內影視龍頭中環集團得利影音合作，在台北統一時代百貨開設TSUTAYA BOOKSTORE信義店，自今年1月底進駐統一時代百貨，至今已營運2個多月，每天總能在書店裡的椅子、沙發，看見許多愛書人的身影，除了書店天天絡繹不絕，一旁的WIRED TOKYO咖啡店，平日下午時段總得排上好陣子，才能入場。

TSUTAYA BOOKSTORE以獨特的Lifestyle主軸展開商品線，提供書籍、影音、咖啡、網路、簡餐與調酒6大商品線，尤其與東京涉谷的咖啡餐廳WIRED TOKYO合作，格外受到矚目。若是特別為了「找一本專書」而來，可能會有些失望，因為書店不大，整體空間共163坪、100個座位，但是， 若為了感覺某種生活風格而來，那麼，也許在這裡待上好幾個小時也不厭倦。TSUTAYA BOOKSTORE空間講究，內裝走明亮、舒適、溫暖的現代風格，藏書共14,000冊，包括暢銷的中文書籍、雜誌10,000冊，從日本引進日文書籍、雜誌2,000冊，外文書2,000冊、另有影音商品。由於主打生活風格面向，光是料理相關書籍就占2,000冊，而一旁與WIRED TOKYO聯手提供閱讀、用餐、工作、聚餐的空間，更讓消費者可自由地閱讀尚未購入的書籍，點杯咖啡就可以閱覽最新的雜誌與潮流趨勢，何樂而不為。

MUJI BOOKS×Café MUJI

位於新光三越台北信義店A11 3樓的Café MUJI全新概念店，講究「好食慢讀的咖啡時光」，是第一間提供MUJI BOOKS店內閱覽服務的門市，書籍的主題以咖啡、旅遊繪本、生活思考為主題。一旁的MUJI BOOKS占地10坪，則提供4,500冊以上的生活選書，並且在書本之間加入了生活用品的展示，打造具有生活感的複合提案。

Café MUJI提供全時段的手沖咖啡與輕食，如丹麥開放式三明治、司康、蛋糕、奶酪等甜點，以及哥倫比亞、坦尚尼亞單一產區咖啡與台灣阿里山咖啡，民眾也可於Café MUJI詢問手沖咖啡體驗。

圖片提供／小器、比漾廣場、統一星巴克、統一時代百貨、誠品、巢家居