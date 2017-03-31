《超肩帶 花枝招展》
記者王瀅娟／台北報導
裝飾至上的包包設計觀念在揹帶上特別鮮明。
Fendi的Strap You可替換肩揹帶原本的用意是要讓手袋有更多變化，卻意外帶領風潮，據聞有不少貴婦特地赴店多買幾條，就為了掛在柏金包上增加個人辨識度，其受歡迎的程度讓其他精品也紛紛跟進推出類似商品。今年Fendi春夏，甚至出現掛2條Strap You，一揹一掛的用法，設計上也更加誇張花稍，另針對迷你包款推出Mini Strap You系列，徹底發揮裝飾功能。
Chanel春夏另闢蹊徑，將設計重點放在鍊帶上，新推出的Gabrielle Bag首度同時採用金色與銀色鍊帶，鍊帶超長，除了可以斜揹、長肩揹、短肩揹、手提或將鍊帶纏繞在手腕上手拿，最時髦的揹法是將鍊帶對折再對折後，將鍊帶兩兩分開掛在雙肩上，形成如 Y字鍊的效果，將手袋的裝飾效果發揮到極致。
圖片提供／Shiatzy Chen、Jamei Chen、Chanel、Valentino
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Valentino推出吉他肩揹帶，更進一步推出姓名刺繡訂製服務，品牌提供三種不同字母排列方式讓顧客選擇，客人可挑選彩色或黑色字母釘珠，打造獨一無二的個性化肩揹帶。揹帶29,600元，單個字母1,000元，需時2-3個工作天。
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Chanel春夏新推出Gabrielle Bag，雙肩斜揹創造出如Y字鍊的效果。
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Jamei Chen春夏推出的小包有皮揹帶與鍊帶，斜揹在簡單的服裝上就是顯眼的裝飾。
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Shiatzy Chen春夏推出可替換的肩揹帶。
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Shiatzy Chen春夏也推出可替換的肩揹帶，斜揹身上成為整體造型的一部分。
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Fendi春夏秀上出現一揹一掛肩揹帶的揹法。
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Fendi春夏Strap You肩揹帶越做越誇張花稍，還有給小型手袋用的Mini Strap You系列。
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Chanel品牌形象大使桂綸鎂示範Gabrielle Bag的時髦雙肩揹法。
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Chanel Gabrielle Bag特殊的雙肩揹法從後面看也很好看。
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標題：《超肩帶 花枝招展》
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