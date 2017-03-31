《超肩帶 花枝招展》

2017-03-31

記者王瀅娟／台北報導

裝飾至上的包包設計觀念在揹帶上特別鮮明。

Fendi的Strap You可替換肩揹帶原本的用意是要讓手袋有更多變化，卻意外帶領風潮，據聞有不少貴婦特地赴店多買幾條，就為了掛在柏金包上增加個人辨識度，其受歡迎的程度讓其他精品也紛紛跟進推出類似商品。今年Fendi春夏，甚至出現掛2條Strap You，一揹一掛的用法，設計上也更加誇張花稍，另針對迷你包款推出Mini Strap You系列，徹底發揮裝飾功能。

Chanel春夏另闢蹊徑，將設計重點放在鍊帶上，新推出的Gabrielle Bag首度同時採用金色與銀色鍊帶，鍊帶超長，除了可以斜揹、長肩揹、短肩揹、手提或將鍊帶纏繞在手腕上手拿，最時髦的揹法是將鍊帶對折再對折後，將鍊帶兩兩分開掛在雙肩上，形成如 Y字鍊的效果，將手袋的裝飾效果發揮到極致。

圖片提供／Shiatzy Chen、Jamei Chen、Chanel、Valentino