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《超肩帶 花枝招展》

2017-03-31

記者王瀅娟／台北報導

裝飾至上的包包設計觀念在揹帶上特別鮮明。

Fendi的Strap You可替換肩揹帶原本的用意是要讓手袋有更多變化，卻意外帶領風潮，據聞有不少貴婦特地赴店多買幾條，就為了掛在柏金包上增加個人辨識度，其受歡迎的程度讓其他精品也紛紛跟進推出類似商品。今年Fendi春夏，甚至出現掛2條Strap You，一揹一掛的用法，設計上也更加誇張花稍，另針對迷你包款推出Mini Strap You系列，徹底發揮裝飾功能。

Chanel春夏另闢蹊徑，將設計重點放在鍊帶上，新推出的Gabrielle Bag首度同時採用金色與銀色鍊帶，鍊帶超長，除了可以斜揹、長肩揹、短肩揹、手提或將鍊帶纏繞在手腕上手拿，最時髦的揹法是將鍊帶對折再對折後，將鍊帶兩兩分開掛在雙肩上，形成如 Y字鍊的效果，將手袋的裝飾效果發揮到極致。

圖片提供／Shiatzy Chen、Jamei Chen、Chanel、Valentino

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  • Valentino推出吉他肩揹帶，更進一步推出姓名刺繡訂製服務，品牌提供三種不同字母排列方式讓顧客選擇，客人可挑選彩色或黑色字母釘珠，打造獨一無二的個性化肩揹帶。揹帶29,600元，單個字母1,000元，需時2-3個工作天。

    Valentino推出吉他肩揹帶，更進一步推出姓名刺繡訂製服務，品牌提供三種不同字母排列方式讓顧客選擇，客人可挑選彩色或黑色字母釘珠，打造獨一無二的個性化肩揹帶。揹帶29,600元，單個字母1,000元，需時2-3個工作天。

  • Chanel春夏新推出Gabrielle Bag，雙肩斜揹創造出如Y字鍊的效果。

    Chanel春夏新推出Gabrielle Bag，雙肩斜揹創造出如Y字鍊的效果。

  • Jamei Chen春夏推出的小包有皮揹帶與鍊帶，斜揹在簡單的服裝上就是顯眼的裝飾。

    Jamei Chen春夏推出的小包有皮揹帶與鍊帶，斜揹在簡單的服裝上就是顯眼的裝飾。

  • Shiatzy Chen春夏推出可替換的肩揹帶。

    Shiatzy Chen春夏推出可替換的肩揹帶。

  • Shiatzy Chen春夏也推出可替換的肩揹帶，斜揹身上成為整體造型的一部分。

    Shiatzy Chen春夏也推出可替換的肩揹帶，斜揹身上成為整體造型的一部分。

  • Fendi春夏秀上出現一揹一掛肩揹帶的揹法。

    Fendi春夏秀上出現一揹一掛肩揹帶的揹法。

  • Fendi春夏Strap You肩揹帶越做越誇張花稍，還有給小型手袋用的Mini Strap You系列。

    Fendi春夏Strap You肩揹帶越做越誇張花稍，還有給小型手袋用的Mini Strap You系列。

  • Chanel品牌形象大使桂綸鎂示範Gabrielle Bag的時髦雙肩揹法。

    Chanel品牌形象大使桂綸鎂示範Gabrielle Bag的時髦雙肩揹法。

  • Chanel Gabrielle Bag特殊的雙肩揹法從後面看也很好看。

    Chanel Gabrielle Bag特殊的雙肩揹法從後面看也很好看。

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標題：《超肩帶 花枝招展》


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