《超比例 超時尚》
記者王瀅娟／台北報導
手袋做為一個具功能性的配件，近年設計越來越著重裝飾面向，與整體造型融為一體。
Oversize的超大型包款似乎不再是噱頭，而是真正要走入時髦裝扮的一部分。
Balenciaga去年推出似返鄉袋的Bazar，今年除了續推新色，還推出了兩款同樣Oversize的Blanket與Air Hobo，靈感分別院自棉被袋與摩洛哥的腳靠墊，顯示出創意總監Demna Gvasalia喜歡從日常生活取得靈感的設計取向。當秀上模特兒提著神似棉被袋以及圓柱形的包款現身時，心中不禁興起「要女生拿這上街，這是耍噱頭吧！」及至發現它真的要上市，你才知道他有多認真。無獨有偶，Loewe推出超大型手袋Cushion Cube，就像軟骨頭一樣柔軟蓬鬆。
Celine春夏推出的全新包款Clasp Cabas，宛如超長形的祖母包，加上提把後整體長達70、80公分，即使身高180公分的超模都不得不把提把捲在手上，才能將它手提出場。其他模特兒或肩揹，或是將它夾在腋下出場，或乾脆折疊起來當手拿包，可以想見的是，這款包無論要收納物品或取物都極其不便，然而創意總監Phoebe Philo認為，這是給有個性的女子使用的手袋。聽到這，你還能不買單嗎？
極端尺寸 超級大與超迷你
事實上，這幾季話題包款往極大與極迷你兩個極端發展，極大如上所述，極迷你如Fendi的Micro Baguette、Tod’s的Mini Wave，甚至到Valentino的口紅鏡盒，然而無論哪一種，都顯示出其裝飾的特性。拿這款包，不在乎能裝得下多少東西，而是藉這款包表現出個人特質。你的穿搭可以很簡單，然而只要揹上它，就足以展現你的時尚態度。覺得不實用？那就多揹幾個出門呀，畢竟沒人規定一個人出門可帶幾個包嘛。
圖片提供／Balenciaga、Celine、Valentino、Loewe
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迷你包不實用？那就多揹幾個包包出門就好啦。圖為Valentino。
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Valentino春夏推出的口紅鏡盒是手袋迷你化的極致表現，是身體裝飾的一部分。
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Loewe春夏女包也放大，圖為Cushion Cube Bag。
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Celine春夏金沙色平滑小牛皮Clasp Cabas，155,000元。
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Celine個性派的Clasp Cabas，以故意露出內襯的揹法揹出門。
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Celine春夏新推出超長型的Clasp Cabas，專給有個性的女子使用。
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Celine春夏Clasp Cabas袋型長方誇張，即使是高大的模特兒也得把提把繞手上才能手提。
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模特兒挾Celine春夏新推出Clasp Cabas登場。
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Balenciaga春夏中型Air Hobo Bag，59,800元。
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Balenciaga春夏推出以摩洛哥腳踏墊為靈感的Air Hobo bag，頗為擬真。
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Balenciaga春夏推出以棉被袋為靈感的Blanket Bag，尺寸與真的棉被袋相差無幾，有附肩揹帶可上肩。
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標題：《超比例 超時尚》
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