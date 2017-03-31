2017-03-31

記者王瀅娟／台北報導

手袋做為一個具功能性的配件，近年設計越來越著重裝飾面向，與整體造型融為一體。

Oversize的超大型包款似乎不再是噱頭，而是真正要走入時髦裝扮的一部分。

Balenciaga去年推出似返鄉袋的Bazar，今年除了續推新色，還推出了兩款同樣Oversize的Blanket與Air Hobo，靈感分別院自棉被袋與摩洛哥的腳靠墊，顯示出創意總監Demna Gvasalia喜歡從日常生活取得靈感的設計取向。當秀上模特兒提著神似棉被袋以及圓柱形的包款現身時，心中不禁興起「要女生拿這上街，這是耍噱頭吧！」及至發現它真的要上市，你才知道他有多認真。無獨有偶，Loewe推出超大型手袋Cushion Cube，就像軟骨頭一樣柔軟蓬鬆。

Celine春夏推出的全新包款Clasp Cabas，宛如超長形的祖母包，加上提把後整體長達70、80公分，即使身高180公分的超模都不得不把提把捲在手上，才能將它手提出場。其他模特兒或肩揹，或是將它夾在腋下出場，或乾脆折疊起來當手拿包，可以想見的是，這款包無論要收納物品或取物都極其不便，然而創意總監Phoebe Philo認為，這是給有個性的女子使用的手袋。聽到這，你還能不買單嗎？

極端尺寸 超級大與超迷你

事實上，這幾季話題包款往極大與極迷你兩個極端發展，極大如上所述，極迷你如Fendi的Micro Baguette、Tod’s的Mini Wave，甚至到Valentino的口紅鏡盒，然而無論哪一種，都顯示出其裝飾的特性。拿這款包，不在乎能裝得下多少東西，而是藉這款包表現出個人特質。你的穿搭可以很簡單，然而只要揹上它，就足以展現你的時尚態度。覺得不實用？那就多揹幾個出門呀，畢竟沒人規定一個人出門可帶幾個包嘛。

圖片提供／Balenciaga、Celine、Valentino、Loewe