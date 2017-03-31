《陽光男孩 Andrea Pompilio》文化融合 創意新能量

2017-03-31

撰文．攝影／陳靜寬（寬庭董事長）

從PRADA起步，在Calvin Klein、Yves Saint Laurent等國際頂尖名牌歷練成熟，Andrea Pompilio走出時尚新格局。

旅居米蘭久了，愈發覺得這個城市有探索不完的魅力。成就這些魅力的，我想，除了既有文化，還有個同樣重要的因素是人，尤其是從外地匯入的各類創意人，他們讓這個城市有如萬花筒，不斷翻騰出新面向。而我的朋友Andrea Pompilio讓我看到了當中的一框新風景。

Andrea Pompilio是國際知名的男裝設計師，歷經米蘭、紐約、巴黎三大時尚之都的文化淬煉之後，成立個人品牌；近年與日本運動品牌Onitsuka Tiger（原亞瑟士）合作，推出聯名時尚系列，開始受到亞洲市場矚目，媒體形容為火速竄紅的新銳設計師。

優雅運動風的Dandy

經過三大時尚之都的文化歷練，Andrea在古典與現代、華麗與街頭之間，找到平衡的方式。他蓄著落腮鬍，卻毫無這款鬍子通常附帶的頹廢感。即使是簡單的襯衫、牛仔褲及運動鞋，經由醒目領巾及精緻作工的幫襯，他的穿著還是傳達出獨特的優雅自在。我想，他體現了在多元文化交融中復活的當代版Dandy，而這樣的個人造型視同 Andrea Pompilio的形象化身。

放眼義大利時尚界，男裝設計多半還是偏向優雅紳士風格，相較於此，他的運動風Dandy顯然走出了新格局，就連著名的義大利女歌手Gianna Nannini也默默成為他的粉絲！

歌手的事，其實是意外知道的。在他的辦公室裡有一輛裝飾普普風的黃綠單車，出於好奇，我問他是否平時騎車健身，他回答不是，接著就說出了背後有趣的故事：

「我在西班牙的福門特拉島度假時，每天早上會去一家義大利人經營的休閒酒吧吃早餐，很快地，其中一位跟我變成好朋友。他告訴我，業餘喜歡做客製化的競賽單車，約好帶我去看他的一件作品。那是知名歌手Gianna Nannini向他訂購的，走近單車時，瞬間我注意到車身有一張熟悉的臉孔（正是Andrea本人）……原來，他們使用我的時裝秀印刷品裝飾這輛單車。不可思議的是，我一回到米蘭，他就把單車寄過來了。現在我們還是好朋友。」故事說完，Andrea的表情彷彿還沉浸在當時的興奮，一直說：這世界真小！

敏銳的流行嗅覺

Andrea的工作室，前身正巧就是屬於一家著名的腳踏車工廠。寬敞簡約的空間感，讓人聯想到早期紐約的時髦Loft，沒有刻意的裝修，全憑主人的使用方式塑造出空間樣貌。所以，從這間工作室，我們應該不難讀出Andrea的個性和喜好。

進入這兒的第一眼，我就感受到Andrea敏銳的流行嗅覺──窗前兩座偌大的櫥窗裡，一共佇立了七隻狀似悠閒、昂首闊步的紅鶴標本，而他的辦公桌下，靜靜躺著一張黑白雜紋的獸皮地毯……直接反映出近年甚夯的動物風。再進一步觀察，極簡的空間架構，二十世紀中期的北歐設計師椅具，如Hans Wegner的雪茄椅、Eero Saarinen的金香椅，搭配歐洲古董、或是像朱紅緬甸漆器的東方工藝品……這些局部顯然是NorEtnic──北歐民族風的寫照。

看來，二手古物店應該是喜愛逛街的Andrea經常盤桓的去處；紅鶴標本是從米蘭二手店收集到的，而他選用的辦公椅，也是古董，七年前他購自巴黎。這張法國帝政時期的圓型靠背椅，名稱就是「辦公扶手椅」，換句話說，以前皇親貴族坐在這種椅子上「辦公」。它的形制很稀有，扶手雕成整隻鷹首天鵝，椅腳正面飾有獅頭雕像，貴氣十足。Andrea覺得它的造型很美，擺了另一張在家裡，每每遇到服裝秀、拍照或訂製會需要道具時，也會派上用場。

開心，是創意來源

相對於古典收藏，Andrea的另一種收集癖好就顯得極端了，也就是這兒處處可見的公仔。從動物小玩偶、經典電影裡的ET、到各式各樣的卡通造型……形形色色，整個環境的氣氛似乎也因此輕鬆起來。我在一堆公仔裡發現了一個跟主人長得很像的人型，Andrea說，有位朋友用3D機器製作一系列的服裝設計師公仔，有大有小，小公仔就送給設計師本尊，他也是其中之一。

「我愛收集物件，也喜歡把吸引我的事物環繞著我擺設。」大概看出我對這麼多小玩意兒的興趣，Andrea湊過來解釋。然而，問他是否用這樣的方式誘發靈感時，他並不認同：「當我挑選用於空間擺設的物件時，通常只是直覺，不會想到要從它們身上找靈感。」不過，他接著又說，可能在無意識的狀態下，這些他喜愛的物件會帶來某些靈感，或者在他創作的過程中有所影響，但並不屬於主動所致。

我相信他的說法，很多從事創意的朋友都喜歡在身邊擺放很多他們喜愛的物件，只是單純感到開心，而開心或許正是創造所需要的一種重要元素。

家，必須反映個性

Andrea坦誠自己是個工作狂，或許就是這樣，家變得更重要。他說：「家意味著自由，是我的一切，是我思考工作及創作的所在，是我恢復與放鬆的地方。」

Andrea到各地旅行時，經常帶回各種紀念品，它們往往成為居住空間的個性焦點。例如，現在他的臨時居所隨意靠牆擺放了若干攝影作品及畫作，都是旅途上的戰利品，有的來自墨西哥城，還有葡萄牙、法國……。其中，我認出了一幅看來是中國清末民初的老照片，他告訴我，是上次到上海出差，逛二手古物店時挖到的寶，問他購買動機，他想也不想回說：「喜歡。」真是創意人的直覺！

對於住家設計，還有一個他很重視的元素，就是陽光。他說：「我喜歡屋子充滿陽光，喜歡陽光穿透大片窗戶流瀉於起居間的感覺。」雖然身處華麗的時尚圈，Andrea其實是陽光男孩，我曾經聽他說，米蘭的春天，他最喜歡的休閒活動，就是去有兩百多年歷史的布雷拉（BRERA）植物園閒逛。

窩在家裡時，起居間及臥室是他最常待的地方。很多人不甚講究的臥室，他卻很在意，從寢具到床都必須是如自己意的。床，他最喜愛的，是一張有四根帳柱的眠床，安置於臥室中央，刻意創造出一種「立方體中有立方體」的空間印象。

至於寢具，之前跟他聊天，知道他非常重視居家的舒適度而想要親自設計家居用品，尤其是搭配這張他心愛的床。於是他畫出設計稿，我來為他客製。就在去年耶誕節前夕，我使用GIZA埃及超長纖細棉布、完成了他自己設計的寢具，圓了他的夢。

在他現在的居所，他喜愛的床上就鋪著他親自設計的寢具呢！他告訴我，自從他的床鋪上這套布品，他「再也不需要洋甘菊茶助眠，有如備受寵愛般，只消滑入那細緻的蓋單底下，就立即睡著了。」