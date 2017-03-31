《時裝週上的台灣印象》3
2017-03-31
記者王瀅娟／台北報導
台灣設計師參與倫敦時裝週的另一亮點在國際時裝展（Internatoinal Fashion Showcase），服裝設計師陳劭彥、織品設計師陳穎亭與台灣創意戶外品牌Wisdom呼應「Local/Global」展覽主題，以及受邀策展人陳玉珊加入的「工業」元素，分別以紅白塑膠袋洋裝、鐵鏽印染洋裝與環保機能布料裝，表現被台灣特有自然人文影響的時尚風格，傳達對於台灣自然環境的關切，並回顧台灣工業對本地環境的影響。
陳劭彥，紅白塑膠袋
陳劭彥應用台灣人熟悉的紅白塑膠袋製作飄逸的洋裝，展現出這個日常物品令人意想不到的美麗。他表示：「二次大戰後，隨著石化工業的興起，塑膠用品開始走入台灣日常生活，逐漸成為現代人生活中不可或缺的物件。塑膠以輕巧、便利、廉價之優勢攻佔了我們生活的各個角落，但因為熟悉與依賴，忘卻了它帶給環境的負擔。此次作品將塑膠袋解構，結合警示膠帶和塑膠繩，再運用綁帶的手法，重新組成新的結構，以全新的概念去看塑膠袋，也延伸出對環境的省思。」
陳穎亭，鐵繡印花
陳穎亭則從重工業金屬出發，若是沒明說，你可能不會發現洋裝上漂亮的印花，是將生鏽的縫紉機具與工具包覆面料，透過悠長時間的作用，把鐵鏽染於纖維上，創作出留下時代拓印的洋裝，帶有懷舊詩意。
Wisdom，台灣創意工業
創意男裝品牌Wisdom則應用台灣著名的高科技面料，將不同組織、性能與用途的機能布料交互搭配製作成洋裝，打破一般對高科技面料只能做成戶外或運動服裝的框架。
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