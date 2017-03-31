《時裝週上的台灣印象》2

2017-03-31

記者王瀅娟／台北報導

Carnival by Just in Case，寫書法

寫書法是每個人小學時的共同記憶，既是字、也似畫，種類變化繁多，蘊含無限創作可能性。Carnival嘉裕西服邀請Just In Case設計師周裕穎於紐約時裝週發表聯名系列，周裕穎再度將台灣創新書法藝術家董陽孜的墨寶「無聲的樂章」應用於服裝設計上，結合正統西服，發揮結合東西的功力。

周裕穎與董陽孜的合作源於去年的「讀衣」跨界藝術展覽，此系列可說是讀衣展覽的延伸，同樣只應用代表墨、宣紙與落款的黑、白、紅三色，西裝的領型和手工縫紉細節都依照最正統的製程，再以解構手法顛覆，採用羽毛、假皮草、羊毛氈加塗料等多樣化的質材與手法裝飾，表現出墨色變化，將書法藝術「寫」在衣服上，將兩個「傳統」結合創作出新穎當代的風貌。

圖片提供／Carnival