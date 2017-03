《時裝週上的台灣印象》2

廣告

Carnival by Just In Case秋冬另應用針織與塗料做出立體的書法效果。

代表墨、宣紙與落款的黑、白、紅三色為Carnival by Just In Case秋冬唯三色彩。

Carnival by Just In Case秋冬解構的襯衫穿來相當帥氣。

Carnival by Just In Case秋冬將傳統的西服與書法藝術結合,重新解構創作出東西結合的新意。