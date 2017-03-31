| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 消費

《時裝週上的台灣印象》1

2017-03-31

記者王瀅娟／台北報導

台灣新生代服裝設計師積極參與國際時裝週，為自己找尋更廣大的市場與出路，在2017秋冬時裝週，我們很開心的發現，這些初出茅廬的設計師們開始從生活、藝術取材，而不是以往常見的宗教與原住民，創造出全新的台灣意象。

Angus Chiang，台灣小學生

Angus Chiang江奕勳讓小學國語作業簿與珍珠奶茶走上倫敦時裝週伸展台，激起台灣社會許久未見、對於台灣服裝設計師的討論。有網友覺得有趣、有創意的同時，也有不少網友直言醜、「看不懂時尚」，然而真的有那麼差嗎？雖然說自信不應該是建立在別人的賞識上，不過江奕勳可是入圍了LVMH集團新銳設計師大賽（LVMH Prize），從全世界超過1,200位競爭者中脫穎而出，入圍21人名單，是台灣服裝設計師中的第一人。這個獎項過去的入圍者包括當紅炸子雞、身為Vetements與Balenciaga創意總監的Demna Gvasalia，看到這裡，是否該有點信心了呢？

「校草愛上花（Prom King And His Flowers）」是江奕勳創作的第三季作品，雖然「國語作業簿」、「珍珠奶茶」與「羅百吉頭」幾乎吸走所有的目光，但這系列的靈感源自90年代台灣大量出現的學生歌手，這些學生偶像常改造制服成比較符合流行的款式公開現身，因而本季也多有重新改裝學生制服的設計，如以多樣色彩圖紋的平織與牛仔面料製作的西裝外套，並織入當時學生在畢業冊上常留下的祝福與俏皮話，凡此種種亦代表學生時期更動制服尺寸或穿著方式，以創造自我特色的反叛心理。配件則宛如學生時期的勞作作品，加上色彩鮮艷的羅百吉造型假髮，在設計概念與表現上相當完整。

而秀上發送的4款手搖飲料，也讓觀眾了解台灣對珍珠奶茶的迷戀，與滿街手搖茶飲的獨特文化，和學生時代的記憶脫不了關係啊。

圖片提供／Angus Chiang

廣告
  • Angus Chiang江奕勳（上排左三）為今年LVMH集團新銳設計師大賽入圍者之一。

    Angus Chiang江奕勳（上排左三）為今年LVMH集團新銳設計師大賽入圍者之一。

  • 螢光粉紅是Angus Chiang秋冬的顯眼跳色，配件有學生時期的勞作感。

    螢光粉紅是Angus Chiang秋冬的顯眼跳色，配件有學生時期的勞作感。

  • Angus Chiang秋冬將電繡學號、姓名轉化為針織表現，「59438」、「帥」等字樣盡顯俏皮感。

    Angus Chiang秋冬將電繡學號、姓名轉化為針織表現，「59438」、「帥」等字樣盡顯俏皮感。

  • Angus Chiang秋冬首度製作西裝外套，表現制服意象，運用布紋走向營造青春活潑感。

    Angus Chiang秋冬首度製作西裝外套，表現制服意象，運用布紋走向營造青春活潑感。

  • Angus Chiang秋冬「校草愛上花」系列將學生時期的俏皮話、作業簿與勞作等融入設計中。

    Angus Chiang秋冬「校草愛上花」系列將學生時期的俏皮話、作業簿與勞作等融入設計中。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：《時裝週上的台灣印象》1


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.