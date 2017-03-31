《時裝週上的台灣印象》1
記者王瀅娟／台北報導
台灣新生代服裝設計師積極參與國際時裝週，為自己找尋更廣大的市場與出路，在2017秋冬時裝週，我們很開心的發現，這些初出茅廬的設計師們開始從生活、藝術取材，而不是以往常見的宗教與原住民，創造出全新的台灣意象。
Angus Chiang，台灣小學生
Angus Chiang江奕勳讓小學國語作業簿與珍珠奶茶走上倫敦時裝週伸展台，激起台灣社會許久未見、對於台灣服裝設計師的討論。有網友覺得有趣、有創意的同時，也有不少網友直言醜、「看不懂時尚」，然而真的有那麼差嗎？雖然說自信不應該是建立在別人的賞識上，不過江奕勳可是入圍了LVMH集團新銳設計師大賽（LVMH Prize），從全世界超過1,200位競爭者中脫穎而出，入圍21人名單，是台灣服裝設計師中的第一人。這個獎項過去的入圍者包括當紅炸子雞、身為Vetements與Balenciaga創意總監的Demna Gvasalia，看到這裡，是否該有點信心了呢？
「校草愛上花（Prom King And His Flowers）」是江奕勳創作的第三季作品，雖然「國語作業簿」、「珍珠奶茶」與「羅百吉頭」幾乎吸走所有的目光，但這系列的靈感源自90年代台灣大量出現的學生歌手，這些學生偶像常改造制服成比較符合流行的款式公開現身，因而本季也多有重新改裝學生制服的設計，如以多樣色彩圖紋的平織與牛仔面料製作的西裝外套，並織入當時學生在畢業冊上常留下的祝福與俏皮話，凡此種種亦代表學生時期更動制服尺寸或穿著方式，以創造自我特色的反叛心理。配件則宛如學生時期的勞作作品，加上色彩鮮艷的羅百吉造型假髮，在設計概念與表現上相當完整。
而秀上發送的4款手搖飲料，也讓觀眾了解台灣對珍珠奶茶的迷戀，與滿街手搖茶飲的獨特文化，和學生時代的記憶脫不了關係啊。
圖片提供／Angus Chiang
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